The Last of Us 2: Le secret de Naughty Dog derrière l’animation faciale réaliste

Souvent Le dernier d’entre nous 2 réputé pour être un film jouable. Cela est probablement dû, entre autres, aux animations très réalistes qui donnent aux personnages un aspect si vivant. Les animations faciales en particulier peuvent parfois faire oublier aux joueurs qu’ils jouent à un jeu et qu’il n’y a pas de personnes réelles devant eux.

Animations faciales dans The Last of Us 2: Le souci du détail

Keith Paciello, animateur chez Naughty Dog, a expliqué sur le blog officiel PlayStation comment les animations faciales réalistes de “The Last of Us 2” ont été créées. C’était vraiment beaucoup de travail.

Par exemple, quand Ellie regarde une peinture. Rien de spécial au début, mais les développeurs eux-mêmes y ont incorporé tellement de détails. Différentes interactions des joueurs déclenchent certaines animations faciales:

«En tant que joueur, vous visez avec le contrôleur pour qu’Ellie regarde un tableau. Cela déclenche un «regard sur la cible» programmé par le concepteur. J’ai de petites saccades (mouvements oculaires rapides et saccadés, [Anm. d. Red.]) animé dans les traits du visage pour symboliser un processus de pensée. “

L’interaction des saccades animées et des yeux dirigés vers le tableau aboutit à une focalisation réaliste de la personne et nous permet de voir immédiatement: “Ah, Ellie étudie l’image et y pense même”. Tout cela s’exprime uniquement avec les yeux.

Il y a beaucoup de travail sur les émotions des personnages

Mais ce n’est que l’un des nombreux exemples. Il y a environ 20 émotions différentes pour le 25 personnages majeurs dans “Le dernier d’entre nous 2”. Selon la séquence de jeu, ils sont utilisés de manière à refléter la situation actuelle de manière réelle. Les personnages principaux, les personnages de soutien et même les personnes infectées changent leurs expressions faciales en fonction des dialogues, des rencontres et des événements dans le voisinage immédiat. Cela vous permet de voir directement à partir de l’expression du visage comment le personnage se sent en ce moment.

Les personnages semblent rarement aussi réalistes dans un jeu. © VOUS / Naughty Dog

Il existe bien sûr également des animations faciales spéciales adaptées à des événements spécifiques du jeu. Par exemple, si Ellie a la grande statue de T-Rex dans un Scène de flashback voit. Ils sont ensuite scénarisés et spécialement enregistrés pour la scène respective.

