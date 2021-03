The Last of Us 2, Ghost of Tsushima dominent dans les nominations aux BAFTA Games Awards 2021

C’est à nouveau cette période de l’année: les BAFTA Games Awards arrivent à grands pas. La prestigieuse cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci, et tous les nominés viennent d’être annoncés. Bien qu’il y ait généralement un large éventail de jeux représentés, deux des titres propriétaires de Sony montrent la voie. The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima sont respectivement nominés 14 et 12 fois.

La paire d’exclusivités PlayStation 4 est en jeu pour divers prix de performance vocale, ainsi que pour la réalisation artistique, la réalisation audio et le meilleur jeu, entre autres. Le jeu d’action rogue-lite très apprécié Hades est sur les talons avec 10 hochements de tête, et d’autres titres Sony sont également en lice. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Dreams, Sackboy: A Big Adventure et Astro’s Playroom sont reconnus dans une poignée de catégories, et Demon’s Souls obtient une seule nomination pour la réalisation technique.

Nous avons intégré la liste complète des nominations ci-dessous pour votre lecture. La cérémonie proprement dite, qui sera diffusée en ligne, aura lieu le 25 mars. Un prix est voté par le public – EE Game of the Year – alors suivez ce lien et donnez votre avis. Quels jeux devraient ramener à la maison ces masques dorés? Discutez dans la section commentaires ci-dessous.

Animation

DOOM Eternal

Remake de Final Fantasy VII

Le dernier d’entre nous: partie II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Spiritfarer

Réalisation artistique

Cyberpunk 2077

Rêves

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

Le dernier d’entre nous: partie II

Réalisation audio

Salle de jeux d’Astro

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

Le dernier d’entre nous: partie II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Meilleur jeu

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

Le dernier d’entre nous: partie II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Jeu britannique

Rêves

F1 2020

Les gars de l’automne

Le dernier feu de camp

Röki

Sackboy: une grande aventure

Premier jeu

Royaume aéroporté

Appel de la mer

Charogne

Factorio

Le Falconeer

Röki

Jeu évolutif

Destiny 2: Au-delà de la lumière

Rêves

Les gars de l’automne

Fortnite

No Man’s Sky

Mer des voleurs

Famille

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Salle de jeux d’Astro

Rêves

Les gars de l’automne

Donjons Minecraft

Sackboy: une grande aventure

Jeu au-delà du divertissement

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Avant que j’oublie

Rêves

Le dernier d’entre nous: partie II

Spiritfarer

Dis moi pourquoi

Le design du jeu

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Salle de jeux d’Astro

Fantôme de Tsushima

Enfers

Demi-vie: Alyx

Le dernier d’entre nous: partie II

Multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Deep Rock Galactic

Les gars de l’automne

Fantôme de Tsushima

Sackboy: une grande aventure

Valorant

Musique

Fantôme de Tsushima

Enfers

Le dernier d’entre nous: partie II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori et la volonté des feux follets

Sackboy: une grande aventure

Récit

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Fantôme de Tsushima

Enfers

Kentucky Route Zero: Édition TV

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Propriété d’origine

Charogne

Les gars de l’automne

Fantôme de Tsushima

Enfers

Kentucky Route Zero: Édition TV

Spiritfarer

Interprète dans un rôle de premier plan

Ashley Johnson comme Ellie dans The Last of Us Part II

Cherami Leigh comme femme V dans Cyberpunk 2077

Cody Christian comme Cloud Strife dans Final Fantasy VII Remake

Daisuke Tsuji comme Jin Sakai dans Ghost of Tsushima

Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us Part II

Nadji Jeter comme Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Interprète dans un rôle de soutien

Carla Tassara comme Judy Alvarez dans Cyberpunk 2077

Jeffrey Pierce comme Tommy dans The Last of Us Part II

Logan Cunningham comme Hadès, Achille, Poséidon, Asterius, Charon et le conteur d’Hadès

Patrick Gallagher comme Khotun Khan dans Ghost of Tsushima

Shannon Woodward comme Dina dans The Last of Us Part II

Troy Baker comme Joel dans The Last of Us Part II

Réalisation technique

Les âmes du démon

DOOM Eternal

Rêves

Simulateur de vol

Le dernier d’entre nous: partie II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Jeu EE de l’année (voté par le public)