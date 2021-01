The Last of Us 2 était l’exclusivité PS4 la plus vendue de 2020 aux États-Unis

Les rapports de ventes finaux pour 2020 sont disponibles et The Last of Us: Part II est désormais officiellement l’exclusivité PlayStation 4 la plus vendue de l’année aux États-Unis. Il a pris la troisième place dans le tableau des ventes global des logiciels PlayStation 5 et PS4, battu uniquement par Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Modern Warfare. Ghost of Tsushima de Sucker Punch était juste derrière en quatrième position tandis que Final Fantasy VII Remake fait également une apparition à la sixième place. Le jeu PS5 et PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales passe à la septième place et MLB The Show 20 complète les titres publiés par Sony à la neuvième place.

Cela signifie que le géant japonais a sorti près de la moitié des jeux PS5 et PS4 les plus vendus pour 2020 – une réalisation qui mérite d’être saluée. Naughty Dog doit également être choqué par le placement élevé de son suivi PS4. Le développeur vient de commencer à annoncer des positions ouvertes sur son prochain grand projet, alors attendez-vous à ce que ce titre occupe une bonne place dans le tableau des ventes correspondant pour l’année de son lancement.

