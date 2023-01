The Last of Us 2 est pratiquement acquis, avec cette condition, a déclaré Bella Ramsey

in

HBO Max

Bella Ramsey a révélé ce qu’il faut pour qu’une deuxième saison continue.

©IMDBLe troisième chapitre de la série sera présenté en première le 29 janvier.

Si certaines conditions sont remplies, une deuxième saison est susceptible de venir Le dernier d’entre nousla série HBO Max qui a fait le deuxième meilleur début sur la plateforme, juste derrière Maison du Dragonm’a dit Bella Ramsey la star qui joue dans le projet.

La célébrité de 19 ans a déclaré dans une récente interview avec Bbc Quoi la saison 2 devrait arriver Le dernier d’entre nous si les gens continuent à regarder la série, comme ils l’ont fait jusqu’à présentmais quoi « C’est aux gars de HBO de décider. »

Rien n’est encore confirmé ouiattendez et voyez ce qui se passecomme l’a dit Ramsey (Game of Thrones), mais pour le moment les gens attendent déjà le troisième chapitre de la série, dont la première aura lieu le 29 janvier, qui met également en vedette Pedro Pascal.

La première saison du projet est basée sur le jeu vidéo Le dernier d’entre nous, partie II Pour ce que la deuxième partie serait basée sur Le dernier d’entre nous, partie IImais Neil Druckmann, créateur et directeur créatif du jeu, n’a pas eu peur d’explorer l’histoire, sortant un peu des limites du jeu vidéo qui a fait ses débuts en 2013 pour Play Station, à des moments où ils l’ont jugé nécessaire.

Si le nombre de téléspectateurs est ce qui dicte s’il y aura une nouvelle saison, il est probable que cela se produise, car au-delà de ce que Bella Ramsey a dit, Le dernier d’entre nous a fait ses débuts avec 4,7 millions de téléspectateurs lors de sa première en HBO Max plus tôt ce mois-ci. House of the Dragon a attiré 9,998 millions de téléspectateurs lors de sa première en août 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?