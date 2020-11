The Last of Us 2 avec des améliorations sur PS5? C’est ce qu’indique un magasin

Bien que son lancement ait été entouré de controverses en raison à la fois de la pénurie de stock et des vols perpétrés par certaines entreprises de transport, la vérité est que PS5 est déjà parmi nous. et des millions de fans dans le monde apprécient déjà certains de leurs jeux vidéo préférés sur la console de nouvelle génération. Et bien sûr, l’un des plus joueurs grâce à la rétrocompatibilité est Le dernier d’entre nous 2. Mais il est possible que ce jeu vidéo connaisse, dans le futur, quelques améliorations techniques.

HBO donne le feu vert à la série The Last of Us avec l’écrivain de la saga originale (sport.es)

C’était la chaîne de magasins nord-américaine Meilleur achat celui que vous avez inclus dans la page de Le dernier d’entre nous 2 dans votre magasin un petit panneau indiquant que le jeu a des améliorations sur PS5. Bien que cela puisse être une simple erreur, beaucoup pensent qu’ils ont simplement anticipé le fait que The Last of Us recevra une mise à jour ou un correctif pour améliorer encore sa section technique et profiter de la puissance supplémentaire de PS5.

Au moment depuis Sony Ils n’ont pas été officiellement prononcés et nous devrons attendre pour obtenir des détails plus précis. Malgré cela, les fans semblent déjà être divisés en deux groupes: ceux qui pensent qu’il y aura un patch gratuit pour Le dernier d’entre nous 2 avec quelques améliorations graphiques et ceux qui parient sur un remastering indépendant qui inclut le mode multijoueur déjà divulgué.

The Last of Us Part II – Bande-annonce officielle de l’histoire en espagnol | PS4 – YouTube

Laquelle de ces options sera correcte est quelque chose que seul le temps nous dira et, par conséquent, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard et nous vous rappelons que si vous n’avez pas réservé votre PS5, vous pouvez toujours jeter un oeil à cet article dans lequel nous vous expliquons ce que vous pouvez faire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂