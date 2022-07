The Last of Us 2 accorde une attention aux détails, ce qui est presque inégalé dans sa recréation sans faille de lieux emblématiques

Qu’il s’agisse de la Space Needle, du palais de justice ou de la bibliothèque publique, les joueurs peuvent explorer presque toutes les structures de The Last of Us 2 et trouver son partenaire réel quelque part à Seattle, où se déroule l’essentiel de l’histoire principale.

C’est également le cas à la fin du jeu quand Ellie se voit dans la chaleur aride du soleil de Santa Barbara.

Alors qu’elle retrouve Abby une fois de plus, Ellie est gravement blessée après être tombée dans un piège tendu par les Rattlers.

Après une évasion brutale et un interrogatoire sanglant, elle suit les voies ferrées de la ville jusqu’au grand bâtiment circulaire où Abby est détenue, répétant fréquemment le mantra de sa destination.

C’est là qu’elle tombe sur l’un des lieux réels de The Last of Us 2, sur lequel l’un des fans a eu le plaisir de tomber lorsqu’il a exploré la vraie ville pour la première fois.

L’utilisateur montre une photo de la station State Street à Santa Barbara, à travers laquelle Ellie se fraye un chemin jusqu’au clicker qui conduit la plantation des Rattlers.

Presque instantanément, l’image ramène les joueurs sur la scène à l’extérieur, où un esclave évadé se suicide, et le chef des Rattlers menace de manière inquiétante d’envoyer les traîtres à la « piscine ».

Les commentateurs se précipitent pour citer cette scène, se remémorant le frisson de parcourir cette section avec une mitraillette nouvellement acquise avec un silencieux, fauchant les ennemis tandis que « Young Men Are Dead » des Black Angels retentit des haut-parleurs. J

sa section parcourt un long chemin pour montrer non seulement les remarquables compétences de combat d’Ellie, mais aussi son désespoir de trouver le tueur de Joel.

Pour Ellie, Santa Barbara garde la fin de sa croisade vengeresse contre Abby, donc cela ne fait que donner l’impression que son voyage la mènerait à ce point final.