« The Last Kingdom », aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

La cinquième saison de « Le dernier royaume » (« The Last Kingdom » en anglais), une série basée sur les livres de Bernard Cromwell, plus précisément « The Saxon Stories », créée en Netflix seulement le mercredi 9 mars 2022, mais les fans du drame historique réclament déjà un sixième opus.

La fiction britannique suit les aventures d’Uhtred, interprété par Alexander Dreymon, le fils d’un noble saxon élevé par les envahisseurs danois, alors qu’il cherche à se venger et exerce son droit d’aînesse. Après cinq séries d’épisodes, pourra-t-il récupérer sa maison ancestrale ?

Dans la cinquième saison de « Le dernier royaume« , L’Angleterre jouit d’une paix apparente depuis des années, mais Uhtred pense que le conflit est proche. Bientôt, les événements confirment ses soupçons. Y aura-t-il donc un sixième volet ?

« LE DERNIER ROYAUME », AURA-T-IL UNE SAISON 6 ?

La réponse courte est non. Netflix a confirmé que la cinquième saison serait la dernière de la série, car le plan était toujours de dire au revoir après cinq versements. Lorsque la série a commencé, il n’y avait que 10 livres dans la franchise, ils ont donc décidé de s’attaquer à deux livres par saison.

Comme l’a rapporté Newsweek, au MCM Comic Con de Londres, l’acteur Alexander Dreymon a expliqué : « Quand nous avons commencé à filmer la série, il y avait 10 livres que Bernard Cornwell avait écrits et nous avions structuré la série de manière à ce que la saison 5 soit toujours. être la dernière saison”.

Cependant, Cornwell a publié trois nouveaux livres à sa franchise, donc, l’histoire d’Uhtred n’est pas encore terminée, d’autant plus que dans le dernier chapitre de « Le dernier royaume» prend enfin une décision quant à sa loyauté.

Les fans apprendront le sort d’Uhtred dans le film. »Sept rois doivent mourir« , qui n’a pas encore de date de sortie officielle, mais devrait atteindre Netflix fin 2022 ou début 2023.

Bien que la cinquième saison de « Le dernier royaume» marquera la fin pour certains personnages, d’autres feront partie du long-métrage qui reprendra des informations des trois derniers romans de Bernard Cornwell.