The Last Great Scam, avec Robert de Niro et Morgan Freeman, arrivera en Espagne aux mains de Vértice

Robert de niro il est toujours en pleine forme malgré ses 82 ans. L’acteur emblématique semble continuer avec la même envie de travailler, et s’il nous quittait l’année dernière avec l’un des meilleurs films du cours, « The Irishman », mais il semble que cela ne s’arrêtera pas là. Cette année, il a déjà joué « En guerre avec mon grand-père », une comédie qui a très bien fonctionné en Amérique, mais qui a dû retarder sa date de sortie en Espagne à cause du coronavirus.

Et pour l’année prochaine, nous sommes également assurés de voir l’acteur sur grand écran. Sommet a annoncé Quoi « La dernière grande arnaque », son nouveau film, sortira en Espagne au premier semestre 2021. Le film ce sera une drôle de comédie réalisée par George Gallo dans lequel nous verrons un Trio de premier plan stellaire formé par le précité Robert de Niro et deux autres stars emblématiques telles qu’elles sont Morgan Freeman ou Tommy Lee Jones.

En outre, le film a une histoire curieuse derrière, et c’est un remake d’un film de 1982 réalisé par Harry Hurwitz, qui n’a jamais été publié. En fait, George Gallo, le réalisateur de ce film, est l’une des rares personnes à avoir pu le voir. Dans le casting, en plus du trio principal, on trouve aussi des noms intéressants comme Zack Braff, l’une des stars de « Scrubs », ou Émile Hirsh, connu pour « Il était une fois à Hollywood ». Il faudra attendre pour connaître la date de sortie finale du film, mais Sommet Il a déjà annoncé que ce serait dans la première moitié de 2021.

Synopsis

Après ses derniers échecs cinématographiques, le producteur hollywoodien Max Barber (Robert De Niro) a une dette envers le patron de la mafia Reggie Fontain (Morgan Freeman). Désespéré et avec sa vie en jeu, Max décide de produire un nouveau film cavec des scènes d’action à haut risque afin de provoquer la mort du protagoniste et ainsi percevoir l’assurance. L’acteur de la distribution est Duke Montana (Tommy Lee Jones), une vieille star déprimée avec un problème d’alcool – la cible idéale pour les plans de Max. Les jours passent et, malgré toutes ses tentatives pour finir Duke, Max n’atteint pas son but. Scène après scène, il survit et réalise involontairement le meilleur film de toute sa carrière. «

