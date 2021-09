The Last Duel : la mère de Ridley Scott a inspiré un de ses personnages

À 83 ans, le réalisateur acclamé Ridley Scott continue d’être l’une des forces créatives les plus actives d’Hollywood, avec actuellement deux films en attente de sortie : « House of Gucci », avec Lady Gaga et « The Last Duel », dans lequel il déclare que son la figure de la mère a servi d’inspiration pour son personnage féminin principal, joué par Jodie Comer.

La bande de Scott est une reconstitution fictive d’un événement réel qui s’est produit en France au 14ème siècle. Comer incarne Marguerite de Carrouges, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Jacques Le Gris (Adam Driver), meilleur ami et écuyer de son mari, Jean de Carrouges (Matt Damon), un fait qui conduirait à l’organisation du dernier » Procès pour combat » dans l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Smith révèle pourquoi il ne peut pas réaliser un film Marvel

« The Last Duel » a un scénario écrit par Ben Affleck (qui est également sur le film), Matt Damon et Nicole Holofcenter, chacun écrivant le point de vue particulier de l’un des trois personnages principaux d’un film qui, selon certains critiques, il faut un script pour le classique « Rashomon » d’Akira Kurosawa.

Au cours d’une récente conversation avec Empire, Ridley Scott note que la caractérisation par Comer du rôle de Marguerite s’inspire directement de sa propre mère, qu’elle désigne comme une présence ferme et affirmée pendant son enfance et une figure de leader dans sa famille, un peu aussi fortement influencé les personnages féminins qu’il a construits dans sa carrière cinématographique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Harder They Fall : Netflix dévoile une bande-annonce de son nouveau western

«Je pense que tout se résume à une femme dans ma vie qui mesurait cinq pieds. Ma mère. Elle était la patronne, sans aucune putain de question. Elle nous conduisait sans relâche. Nous avons presque dit bonjour tous les matins », a commenté Scott, rappelant l’influence de sa mère sur ses années de formation. Quelque chose qui se reflète clairement dans des bandes comme « Alien » ou « Thelma & Louise ».

Au cours de cette même interview, Scott a pris un moment pour réfléchir à une controverse entourant « The Last Duel » dans laquelle certaines personnes ont commencé à se demander si les cinéastes masculins devraient aborder ce type d’histoires : « Vous devriez regarder ma biographie. Le film pro-femmes le plus puissant que j’aie jamais réalisé était ‘GI Jane’. Les gens l’oublient pour une raison quelconque. » fit remarquer Scott. « The Last Duel » sortira en salles le 15 octobre.