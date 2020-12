The Last Dead End est un jeu d’horreur FPS enfin disponible sur consoles

La dernière impasse est un jeu d’horreur à la première personne avec des éléments de tir et de survie. Il a été initialement publié sur PC en 2018, ce que les joueurs ont globalement reçu de manière assez positive.

Les visuels à la première personne font un travail fantastique pour vous immerger dans une vieille ville qui grouille de mal. Il y a aussi la troisième personne, ce qui est assez unique car peu de jeux incluent les deux. Les deux options donnent au jeu beaucoup de variété dans le département des visuels.

Vous n’avez pas toutes les réponses lorsque vous commencez votre voyage en tant que protagoniste Farhad Novruzov, ce qui renforce encore la tension lorsque vous explorez les rues d’inspiration historique sans savoir ce que vous êtes sur le point de découvrir au coin de la rue.

Après deux ans depuis son premier lancement sur PC, il est maintenant disponible sur les consoles, y compris la Xbox One, la PS4 et Nintendo Commutateur. Donc, si vous ne jouez pas à des jeux sur un PC et que vous attendiez avec impatience ce titre en particulier, vous avez de la chance.

C’est une offre assez solide en ce qui concerne les jeux de survie et d’horreur. Le développeur AzDimension l’a certainement fait ressortir avec sa sélection d’ennemis. Vous avez une variété régulière, mais vous avez ensuite des boss qui sont inspirés par des créatures emblématiques – y compris des loups-garous, des trolls et des fantômes.

Ce mélange vous garde constamment sur vos gardes alors que vous essayez de comprendre chacune de leurs faiblesses. Ces batailles de boss sont très satisfaisantes pour chaque victoire et les battre vous rapproche encore plus de la découverte de la vérité sur cette mystérieuse vieille ville que vous avez autrefois appelée chez vous.

Dans La dernière impasse, vous avez aussi plein de choses à découvrir. Vous pouvez faire pivoter des objets lorsque vous recherchez des indices et lire des extraits d’informations d’articles et de livres.

Cela vous donne de nombreuses opportunités de reconstituer ce casse-tête maléfique auquel vous vous êtes confronté après être rentré chez vous plusieurs années plus tard. Une religion ancienne est peut-être la source de ce mal et vous devrez trouver comment remettre le génie dans la bouteille pour ainsi dire.

Vous ne trouverez pas beaucoup de jeux d’horreur comme La dernière impasse Donc, si vous n’avez plus de jeux à jouer sur votre console, cela vaut peut-être la peine d’être examiné. Vous rencontrerez des bêtes fantastiques et des décors historiques, c’est sûr. Soyez juste prêt à attaquer car le jeu vous en jette tout au long de vos aventures autour de structures magnifiques et captivantes.