The Lair de Neil Marshall est comparé à un mélange de chiens soldats, extraterrestres et prédateurs

Le cinéaste Neil Marshall tease son prochain film d’horreur, Le repaire, le réalisateur utilisant plusieurs mots clés clairement conçus pour exciter les fans du genre. Marshall a récemment décrit le projet comme étant un « film de monstres à part entière » et cite des personnages comme Extraterrestre, Prédateur, et son effort antérieur Des chiens soldats comme influences majeures. Ce qui devrait laisser les fans de genre saliver. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Tales from the Boo Crew

« The Reckoning était certainement un retour à l’horreur, mais j’ai fait preuve d’une certaine retenue. À l’exception d’une scène de roue de wagon. Donc je voulais revenir et faire une fonction de créature, je voulais faire des monstres, et juste en quelque sorte combiner des éléments de Des chiens soldats et Aliens and Predator et des choses comme ça. C’est donc un film de monstres complet avec de l’action et des explosions, du sang et des tripes et tout. Nous sommes juste en train de mettre en place le financement, avec des plans de tournage en mai. «

Annoncé l’année dernière, Le repaire se concentre sur le pilote de la Royal Air Force, le lieutenant Kate Sinclair, qui en est à sa dernière mission de vol lorsque son avion est abattu au-dessus de l’un des bastions rebelles les plus dangereux d’Afghanistan. Elle trouve refuge dans un bunker souterrain abandonné où se réveillent des créatures mortelles, mi-humaines, mi-extraterrestres et avides de chair humaine. Sinclair s’échappe à peine et ramène sans le savoir les créatures connues sous le nom de Ravageurs à une base de l’armée américaine.

Le repaire sonne comme le projet parfait pour Neil Marshall à mordiller. Marshall produit le film sous la bannière de Scarlett Productions, la société qu’il dirige avec sa fiancée, l’actrice Charlotte Kirk.

« Si Le calcul était un drame gothique en témoignage du pouvoir et de la résilience des femmes, alors Le repaire est mon vrai retour à l’horreur de sang et à l’action de genre intense dans le style de Des chiens soldats, La descente et jour du Jugement dernier», A déclaré Marshall dans une déclaration antérieure lorsque Le repaire a été annoncé pour la première fois. « Je fais quelque chose d’effrayant comme l’enfer, palpitant et très amusant. C’est un plaisir pour la foule, un tour de montagnes russes qui fait monter l’adrénaline; spectaculaire et bruyant, inspiré des films de genre classiques comme Extraterrestres, Prédateur et La chose et leur utilisation incroyable des effets de créature pratiques. Doté d’une nouvelle race de terreur à l’écran, Le repaire sera une bête grondante et vorace d’un film. Je vais avoir les mains ensanglantées en faisant celui-ci! «

Après avoir fait peur au public avec Le repaire, Marshall espère qu’il aura un jour l’occasion de retourner dans le monde ravagé par les loups-garous Des chiens soldats. « [Those books] ne sont certainement pas fermés », a déclaré le réalisateur à propos de la franchise.« Je pourrais revoir [the world of The Descent] mais avec celui-là, il était en quelque sorte destiné à être unique. Et puis la suite s’est faite de toute façon. Dog Soldiers a toujours été conçu pour être une trilogie. Donc, les droits pour cela sont liés depuis un certain temps, mais maintenant il y a la possibilité d’un Dog Soldiers 2, enfin. «

Le directeur a poursuivi en fournissant une mise à jour positive sur l’état d’un potentiel Soldats de chiens 2. « Les grondements initiaux se produisent. Donc, cela semble semi-probable, nous verrons », a-t-il révélé. Cela nous vient de Tales from the Boo Crew.

