The Korea Paper House a été créée sur Netflix et les mèmes ont explosé

Après le phénomène La Casa de Papel et El Juego del Calamar, le géant du streaming a opté pour une version coréenne du succès espagnol. C’est ainsi que les fans ont réagi sur les réseaux sociaux quelques heures après le lancement !

©NetflixLa Casa de Papel : Corea est désormais disponible sur la plateforme de streaming.

Il est incontestable que, depuis sa création en Netflix il y a des années, Le vol d’argent devenu un phénomène sans précédent. De la main de Alex Pina, la fiction espagnole a su battre tous les records et s’imposer comme l’une des séries non anglophones les plus vues sur la plateforme de streaming. Le N rouge ne perd pas de temps et, après son final explosif en décembre dernier, revient avec un adaptation.

Il ne fait aucun doute que la série fureur de 2021 était Le jeu du calmar. En ce sens, le service d’abonnement ciblait les contenus sud-coréens et donnait un élan aux nouvelles productions. La somme de ces deux succès sur Netflix a donné lieu à La maison du papier : Coréeune nouvelle série qui reprend l’essence de celle avec Úrsula Corberó pour créer sa propre histoire.

De quoi s’agit-il? Un groupe de voleurs s’empare de la monnaie nouvellement frappée d’une Corée unifiée. Après avoir pris des otages au milieu de leur opération, la police doit courir contre la montre pour arrêter à la fois ceux qui ont perpétré le coup d’État et le cerveau derrière celui-ci. Avec six épisodes d’une durée supérieure à une heure, le nouveau casse est déjà une tendance sur Netflix et les fans se demandent s’il y aura de nouvelles saisons.

Il est encore trop tôt pour dire s’il y aura ou non un deuxième volet. Pour l’instant, profitez simplement des épisodes mettant en vedette Yoo Ji-tae (Le professeur), Jeon Jong-seo (Tokyo), Park Hae-soo (Berlin), Lee Wong-jong (Moscou), Kim Ji-hoon (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (River), Kim Ji-hoon (Helsinki), Lee Gyu-ho (Oslo) et Lim Ji-yeon (Séoul), Kim Yoon-jin (Seon Woo-jin) et Kim Sung-oh (Cha Moo- hyeok).

Ce remake coréen regorge sans aucun doute de clins d’œil à sa version originale qui a tant captivé les utilisateurs de Netflix. Cependant, il en profite pour innover -par exemple- avec la musique en bts, l’une des bandes représentatives de la région ces dernières années. Même si cela ne fait que quelques heures depuis sa sortie, le public est déjà rempli de mèmes réseaux sociaux. Découvrez les meilleurs d’entre eux ci-dessous!

