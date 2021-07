The Kissing Stand : Joey King et Jacob Elordi se sont sacrifiés pour le film

Avec l’arrivée des séries sur Netflix, de nombreux films ont perdu de leur importance et de leur intérêt, mais il y en a un qui a dépassé toutes les attentes : Le stand des baisers. Cette trilogie, qui présentera son dernier volet le 11 août, a Joey Roi, Jacob Elordi et Joel Courtney comme principaux protagonistes d’un trio quelque peu controversé puisqu’il ne s’agit pas d’un véritable triangle amoureux.







Joey est Elle, Joel est Lee et Jacob est Noah. Eux deux frères, elle, la meilleure amie de Lee et le grand amour de Noah, sans aucun doute, un trio qui s’est formé dès l’enfance, mais ce n’est qu’au lycée qu’ils ont remarqué qu’ils étaient plus unis qu’ils ne l’avaient imaginé. Mais, il y a quelque chose qui ressort dans cette histoire et, est-ce que l’amour a traversé l’écran de Le stand de baisers.

En effet, en 2018, les deux protagonistes, Jacob Elordi et Joey roi ils ont commencé une histoire d’amour qui n’a duré qu’un an. C’est pourquoi, lorsque la suite du film a été annoncée, de nombreux fans se sont demandé si les acteurs allaient redevenir les protagonistes de l’intrigue qui les avait tant capturés.

Et, après plusieurs mois de spéculation, Netflix a confirmé qu’Elordi et King seraient présents. Mais, tous les potins renaissaient lorsque le géant du streaming a évoqué la troisième partie et, les adeptes de l’histoire n’étaient pas sûrs de revoir leurs acteurs préférés présents, même si, cela a été vite su et, il est effectif que les deux Ils seront présents .

Joey King et Jacob Elordi au Kissing Booth 2. Photo : (IMDB)



Cependant, se retrouver sur le plateau d’enregistrement de la cassette était un défi pour tous les deux. « C’était une expérience folle et sauvage, mais honnêtement c’était un très beau moment parce que j’ai beaucoup appris sur moi-même et j’ai grandi en tant qu’actrice« , Il a mentionné Joey roi l’année dernière, lorsqu’on lui a demandé de travailler à nouveau avec Jacob Elordi dans Le stand des baisers.

Bien sûr, il convient de noter que, pour la première de ce 2021, personne n’en a parlé et, en raison du peu qui a été vu dans la bande-annonce récemment publiée, les interprètes continuent de maintenir la même chimie et, ils ont déjà de l’expérience. en se retrouvant sur le plateau. Bien que, tout semble indiquer qu’entre eux il n’y a qu’une amitié puisqu’il a refait sa vie avec Kaia Gerber alors qu’elle est en couple avec un producteur de cinéma..