The Kissing Stand : 7 séries similaires à la saga qu’il faut voir sur Netflix

Coloration The Couleur sans ammoniaque 7.00 blond intense Duxelle La crème de coloration permanente sans ammoniaque The Couleur est formulée à base d'Aloe Vera, rigoureusement sélectionné pour ses vertus hydratantes et pour sa capacité à apporter un maximum de brillance. Tout aussi performante qu'une coloration classique, elle assure jusqu'à 100% de couverture des cheveux blancs et permet aussi la réalisation des colorations ton sur ton (70% de couverture). Le petit + ? Une texture agréable à appliquer et une composition plus respectueuse (sans PPD, sans résorcine, sans paraben, sans huile de paraffine). The Couleur sans ammoniaque c'est : jusqu'à 3 tons d'éclaircissement une utilisation en mélange 1+1 6 nuances fondamentales 45 nuances au total Comment The Couleur couvre-t-elle parfaitement les cheveux blancs ? 6 supers nuances sont là pour optimiser la couverture des cheveux blancs : 3/00, 5/00, 6/00, 7/00, 8/00 et 9/00. De 0% a 30% de cheveux blancs : 3/4 de reflets + 1/4 de fondamentales naturelles De 30% à 50% de cheveux blancs : 1/2 de reflets + 1/2 de fondamentales naturelles 50% et + : 1/2 de reflets + 1/2 de super fondamentales Les cheveux blancs sont rebelles et n'arrivent pas à prendre ? Dans certains cas avec moins de 50% de cheveux blancs, le recours aux super fondamentales pour une meilleure couverture est totalement recommandé ! Dans le cas de cheveux fins, prendre une super fondamentale 1 ton plus. Application : Appliquez le mélange obtenu au pinceau sur cheveux secs non lavés, selon votre technique habituelle. Laissez poser 30 à 35mn après l'application racine (special blonds : temps de pause de 50 minutes). Dans certains cas de fort pourcentage de cheveux blancs, il peut être prolongé de 10 minutes sans inconvénients. A la fin du temps de pause, émulsionnez soigneusement avec un peu d'eau tiède et rincer. Procédez au shampooing spécifique après coloration, puis rincez jusqu'à ce que l'eau coule claire. Contenance : 100ml