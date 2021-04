The Kissing Stand 3: tous les détails

Malgré le grand répertoire de séries qu’il possède Netflix, il y a des films qui dépassent n’importe quelle bande. Parmi eux se trouve Le stand de bisous, un long métrage qui a enchanté les locaux et les étrangers avec l’histoire de Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) et qui compte déjà deux tranches et clôturera bientôt sa trilogie.

Mardi dernier Netflix a annoncé que le 11 août Le stand de bisous prend fin avec la première du troisième film. Bien que la dernière partie et la suite aient été filmées en même temps, elles n’ont pas été publiées ensemble car la plate-forme a été grandement affectée, dans tous ses sens, en raison de la pandémie et le travail de montage a pris plus de temps que prévu.

De quoi parlera The Kissing Stand 3?

Le protagoniste, Joey King, est allé jusqu’à affirmer qu’en Le stand des baisers 3, Elle aura « des défis assez sérieux». Mais que veut-il dire? Eh bien, dans ce film, elle est obligée de choisir dans quelle université fréquenter, et selon la décision qu’elle prend, elle pourrait blesser à la fois sa meilleure amie, Lee, et son petit ami, Noah.

En fait, dans la seule bande-annonce que la plate-forme de streaming a publiée afin de se réchauffer pour la première, vous pouvez voir comment Elle reçoit un appel de Harvard, l’université à laquelle Noah se rend et décide de l’ignorer. Bien que, bien sûr, cette action soit entreprise avant que quelqu’un ne s’en rende compte.

En même tempsCette intrigue se déroulera également pendant les dernières vacances d’été d’Elle, Lee et Rachel (Meganne Young) avant de plonger dans la vie adulte. De plus, dans l’aperçu, les protagonistes sont dans la piscine de Flynn profitant d’une journée ensoleillée tout en prenant quelques verres en profitant au maximum du moment, même si l’on suppose que pour Elle ce n’est pas le même bonheur et à l’intérieur elle souffre de devoir choisissez parmi les hommes de son cœur. De même, il y a aussi le fait que Marco continuera à faire partie de cette histoire pour confondre davantage ce protagoniste.