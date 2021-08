The Kissing Stand 3 : Jacob Elordi et Joy King se donnent une seconde chance au milieu de la première ?

L’alchimie de Jacob Elordi et Joey King dans Le stand des baisers c’était indéniable. Le film, où ils jouaient respectivement Elle Evans et Noah Flynn, les avait croisés pour la première fois. Et, tel était le lien qu’ils ont récolté que leur cour fictive est devenue réelle, enchantant des milliers de fans.

Pendant un an, après le premier film de Le stand des baisers, Jacob Elordi et King étaient le jeune couple le plus recherché d’Hollywood. Cependant, cette romance était éphémère, et aujourd’hui les acteurs ont pris des chemins différents en matière d’amour. Il a pour sa part confirmé sortir avec Kaia Gerber, alors qu’elle sort avec un jeune homme du nom de Steven Piet.

Pourtant, même si leur relation n’a pas duré longtemps, Jacob et Joey ont montré leur professionnalisme en étant également présents à Le stand des baisers 2 et 3. Le troisième film, sorti en avant-première aujourd’hui 11 août, clôturait cette trilogie qui a enchanté des milliers de personnes et, malgré leur éloignement, les interprètes se sont retrouvés.







Au-delà de cela, ils n’ont pas partagé beaucoup de moments dans les coulisses car, d’après ce qui s’est passé, ils voulaient s’éviter, tout semblait n’avoir été que spéculation. Est-ce que c’est Elordi lui-même qui a confirmé que bien qu’ils ne soient pas des petits amis, ils continuent d’avoir une relation cordiale puisqu’ils sont collègues.

En effet, l’acteur australien a partagé, à travers ses stories Instagram, tous les meilleurs moments qu’il a vécus en filmant les films et tous les yeux ont été pris par la photo et le message qu’il a laissé à sa co-star. Avec une carte postale du premier film, Elordi a écrit : «et une (mention) spéciale à la star, Joey King. Merci à tous« , Phrase qui s’accompagnait d’un cœur.

Bien qu’il n’ait pas du tout parlé de la cour qu’il a eue avec King, Jacob Elordi a encore une fois rendu ses fans fous avec cette démonstration d’affection. C’est que, malgré avoir été ensemble dans Le stand des baisers 2 et 3, ils n’avaient plus jamais été vus échanger des messages hors plateau, encore moins ensemble.