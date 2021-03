The Kissing Booth Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue, lire la dernière mise à jour ici

Globalement, «Kissing Booth 2» a les mêmes vibrations et rythmes que toutes les autres comédies romantiques pour adolescents sur les problèmes de relations entre adolescents.

Histoire: Elle tente de ne pas être la petite amie collante dans leur relation à distance lorsque son petit ami Noah se rend à Harvard pour étudier. Sa décision, cependant, aura-t-elle ses propres conséquences?

La revue :

La suite de «Kissing Booth» reprend là où la première s’est arrêtée. Elle (Joey King) et Noah (Jacob Elordi) sont maintenant un couple qui passe son été en Californie à s’amuser et à profiter du soleil avant de partir pour Harvard. Elle décide de rester occupée pendant sa dernière année jusqu’au retour du lycée, afin qu’elle ne se présente pas comme la collante dans leur relation à distance.

Même si cela signifie ignorer certains des SMS et appels téléphoniques de Noah. Elle monopolise également la majorité du temps de sa meilleure amie Lee (Joel Courtney), au point que sa petite amie Rachel (Meganne Young) s’énerve contre elle. Cela place Lee dans une situation inconfortable.

Quand Noah persuade Elle de postuler à Harvard plutôt qu’à l’Université de Boston, conformément à son pacte avec Lee, elle saute à la perspective qu’ils soient enfin ensemble. Malgré le fait que l’amitié de Noah avec Chloé (Maise Richardson-Sellers) la rend jalouse et lui fait peur au point qu’elle envisage de mettre fin à leur relation.

De retour au lycée, il y a Marco (Taylor Zakhar Perez), un nouveau venu chaud qui concourt pour l’attention d’Elle en acceptant d’être son partenaire de danse dans un concours de danse de jeu vidéo. Des étincelles volent rapidement entre eux. Y a-t-il plus dans la relation de Noah et Chloé qu’il n’y paraît? Elle pourra résister au charme de Marco?

Bien que «Kissing Booth» ait ses faiblesses et sa position problématique, la chimie entre les acteurs principaux Joey King et Jacob Elordi a rendu le premier film si célèbre. Dans la suite, cependant, ils passent le reste de leur temps séparés les uns des autres, à ruminer leurs sentiments.

Particulièrement Elle, quand il s’agit de Noah et Chloé. Une grande partie de «Kissing Booth 2» est consacrée à l’amitié d’Elle et Lee (que nous connaissons déjà depuis le premier film) et à la réaction de Rachel face à leur fréquentation constante. Sur le plan positif, l’arc de caractère d’Elle est prometteur, car elle prend son temps pour rechercher une âme, se débrouiller seule et décider de ce qu’elle veut vraiment faire.

Bande-annonce:

La chimie de Marco et Elle a un certain piquant qui ajoute à l’intrigue. Et l’événement Kissing Booth regorge de scènes douces et romantiques.

Malgré le fait que les finales du concours de danse ajoutent une certaine excitation à la procédure et le film se termine sur un cliffhanger.

