The Kissing Booth 3 sortira en août

Toontrack SDX The Rooms of Hansa

Toontrack SDX The Rooms of Hansa, Pack d'extension - Version téléchargement, Convient pour Toontrack Superior Drummer 3 (Art. #419735#), Produit et enregistré par Michael Ilbert au Hansa Tonstudios Berlin, 4 salles d'enregistrement différentes : Meistersaal, Live Room, Marble Room, Vocal-Booth et le fameux