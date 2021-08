The Kissing Booth 3 : Où va-t-elle à l’université ?

Nous découvrons également avec qui Elle finit vraiment dans The Kissing Booth 3.

La cabine des baisers 3 est enfin là et le dernier opus de La cabine des baisers franchise répond à toutes nos questions brûlantes.

La cabine des baisers 2 se termine avec Elle et Noah fermement ensemble après que leur relation a été mise à l’épreuve quand Elle a rencontré Marco et Noah a rencontré Chloé. Cependant, cela se termine également par un énorme cliffhanger. Elle a été acceptée à la fois à Harvard, où Noah étudie, et à Berkeley, où Lee étudie. Suivra-t-elle son cœur, privilégiera-t-elle son amitié ou choisira-t-elle ce qui est le mieux pour elle ?

Dans La cabine de baisers 3 nous découvrons quel collège Elle choisit et si elle et Noah peuvent réellement tenir la distance.

Où Elle va-t-elle à l’école à La cabine de baisers 3?

The Kissing Booth 3 : Où Elle va-t-elle à l’école ? La fin expliquée. Image : Netflix

Au début de La cabine de baisers 3, Elle ne sait pas où elle devrait étudier et, à la connaissance de Noah et Lee, elle est sur liste d’attente à Harvard et à Berkeley. Elle, Noah et Lee décident alors de passer leur été dans la maison de plage des parents de Noah et Lee, où ils ont passé leurs étés à grandir, après avoir découvert que les parents de Noah et Lee la vendaient.

Elle décide alors d’aller à Harvard et en parle à Noah et Lee. Lee est contrarié mais Elle promet de compléter sa liste d’amitié avec lui cet été-là pour se rattraper. Cependant, ce faisant, Elle néglige Noah pour Lee tout l’été. Marco réapparaît également et commence à traîner avec Elle et Noah devient jaloux. Il découvre également qu’Elle est entrée à Berkeley.

Noah choisit alors de rompre avec Elle parce qu’il ne veut pas se mettre entre elle et ce qu’elle veut réellement. En réponse, Elle commence à reconsidérer ses choix universitaires. Elle révèle alors à Lee qu’elle est aussi entrée à Berkeley. Elle explique également qu’elle doit découvrir elle-même qui elle est au lieu de fonder sa décision sur leur amitié.

Au lieu d’aller à Berkeley ou à Harvard, Elle décide de postuler à l’USC pour leur semestre de printemps pour faire de la conception de jeux vidéo. Dans son interview, Elle s’effondre presque mais elle commence alors à leur parler de toutes ses idées de jeux vidéo et ils l’adorent et elle entre.

Le film se termine ensuite par un flash-forward de six ans. Elle et Lee sont toujours les meilleurs amis et Lee est fiancé à Rachel. Ils vivent tous à LA maintenant. Elle conçoit des jeux vidéo de manière professionnelle. Elle tombe ensuite sur Noah à l’extérieur de la cabine de baisers de la vieille école et ils semblent raviver leur romance.

Dans le dernier plan, On peut à nouveau voir Elle et Noah faire de la moto ensemble, sauf que cette fois, ils ont tous les deux leurs propres motos.

