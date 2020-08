The Kissing Booth 3 : les infos dont vous avez besoin à propos du 3e film

Que peut-on attendre de la saison 3 de The Kissing Booth ? Quelles sont les dernières mises à jour ? Voici tout ce que nous savons sur le casting, la date de sortie et l’intrigue de la saison 3 de The Kissing Booth.

La saison 3 de The Kissing Booth : Date de sortie

La saison 3 de The Kissing Booth sortira donc en 2021. Elle a été annoncée le 26 juillet dernier. The Kissing Booth 1 est sortie en mai 2018, et la suite, The Kissing Booth 2 est récemment sortie en juillet 2020. Malgré l’épidémie de Coronavirus qui complique grandement les choses, Netflix cherche apparemment à accélérer sa production, en sortant le troisième film en 2021.

The Kissing Booth 3 Will Officially Hit Netflix in 2021 https://t.co/RfiPZX1NbG — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) August 8, 2020

L’intrigue du film (Attention SPOILERS)

The Kissing Booth est une comédie romantique américaine pour adolescents. basée sur le livre du même nom de Beth Reekles. Le film a été créée et réalisée par Vince Marcello . The Kissing booth 3 se déroulera donc pendant l’été avant qu’Elle ne retourne à ses études. Après la deuxième partie, Elle choisit son petit ami Noah plutôt que le nouvel arrivant, Marco, qui l’embrasse une fois. Tout au long de la deuxième partie, Lee, le meilleur ami de Elle, et sa petite amie Rachel connaissent des tumultes dans leur relation.

Evolution of Noah Flynn throughout the 3 The Kissing Booth

He becomes more serious, less brawling and above all .. he is faithful

You’re right when you say you should change the roles of high school students.

In what role do you see yourself now?@IAmJacobElordi pic.twitter.com/NjBdz7CPMa — Jacob ELORDI Fan Account France (@JacobSandyFan) August 3, 2020

Il est aussi révélé que Noah n’a pas vraiment eu de relation physique avec Chloé, mais qu’il est plutôt devenu ami avec elle tout en faisant l’éloge du lien entre Elle et son frère Lee. En fait, Noah a emmené Chloé en Californie pour que lui et sa petite amie puissent devenir amis. Pour Elle, elle règle le conflit avec Rachel et informe ensuite Marco qu’elle est amoureuse de quelqu’un d’autre. The Kissing Booth 2 se termine par un nouveau baiser entre Eli et Noah. Il est alors révélé qu’Elle a été acceptée à la fois à l’université de Californie-Berkeley et à l’université d’Harvard.

Le casting du 3e film

Il n’y a pas de nouvelles confirmées concernant le nouveau casting du film. Cependant, on peut s’attendre à voir les stars de The Kissing Booth 2 reprendre bien évidemment leurs rôles respectifs:

Joey King dans le rôle de Rochelle Elle Evans,

Joel Courtney dans le rôle de Lee Flynn,

Jacob Elordi dans le rôle de Noah Flynn,

Meganne Young dans le rôle de Rachel,

Stephen Jennings dans le rôle de Mike Evans,

Carson White dans le rôle de Brad Evans,

Molly Ringwald dans le rôle de Sara Flynn