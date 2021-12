« The King’s Man: The First Mission »: quand est la première, qui sont les personnages, de quoi parle le film

Prochaines versions

Le film est en charge de Century Studios, l’ancienne chaîne Fox.

© imdb« L’homme du roi : la première mission

« L’homme du roi : la première mission » a annoncé la date de sortie en salles de sa dernière saga qu’il prétend continuer à travers d’autres suites, spin-off et séries.

Disney et les studios du 20e siècle, l’ancien Fox, a annoncé la date de sortie de The King’s Man : The First Mission, la nouvelle préquelle des deux précédents films de la franchise Kingsman : The Secret Service et Kingsman : The Golden Circle, et qui est également réalisé par Matthew Vaughn. .

Quand est la première de « The King’s Man : The First Mission » ?

La première du film est prévue pour 29 décembre. Dans cet épisode, on observera un groupe formé par les pires méchants et les esprits criminels les plus cruels de l’histoire qui se réuniront pour déclencher une guerre qui se terminera avec des millions d’êtres humains.

De leur côté, les gouvernements ne peuvent rien mais un seul homme prendra l’initiative et se battra pour arrêter cette catastrophe. Dans L’homme du roi : la première mission on voit naître la première agence de renseignement indépendante, celle qui sera si importante dans les futurs films.

« L’homme du roi : la première mission » est réalisé par Matthew Vaughn et met en vedette Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, avec Djimon Hounsou et Charles Dance.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂