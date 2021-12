The King’s Man: The Beginning – L’histoire de Kingsman est étonnamment sombre – Critique de film

Matthew Vaughns arrive début 2022 L’homme du roi : le commencement dans les cinémas du monde entier, un film sur la préhistoire de la populaire comédie d’action d’agents anglo-américains Kingsman : les services secrets, qui a vu le jour en 2014 et en 2017 avec Kingsman : le cercle d’or obtenu une suite.

le Préquelle, qui est prévu le 6 janvier 2022 les cinémas sont censés constituer la pierre angulaire d’un immense univers de franchise auquel sont censés appartenir quelques films supplémentaires et même une série. Mais avant Walt Disney peut affronter cette démonstration de force, nous vous révélons dans notre critiquesi la préhistoire peut même suivre le succès des premiers travaux.

L’Homme du Roi : Le Commencement – Vers le film

Matthew Vaughn, qui a déjà dirigé les deux prédécesseurs et a également co-écrit les deux fois les scénarios, veut raconter avec son dernier ouvrage, comme le désormais extrêmement célèbre intelligence a été fondée et pourquoi ils ont choisi le motif d’Arthur et de ses chevaliers.

Pour cela on suit le Duc d’Oxford (Ralph Fiennes), qui était déjà à l’époque de la Première Guerre mondiale A créé un réseau secret respectable pour se tenir au courant de ce que les dirigeants des grandes nations prévoient et comment leur donner le bon coup de pouce afin qu’ils puissent penser dans une direction différente en cas de doute.

De cette façon, il apprend également que les fauteurs de guerre en Autriche-Hongrie, dans l’Empire allemand et en Russie sont manipulés pour en obtenir un. extracteur inconnu jouer dans les mains. Le duc fait tout ce qu’il peut pour empêcher les plans de ce méchant, mais plusieurs obstacles se dressent sur son chemin.

Parce que d’une part son adversaire a fidèles adeptesqui occupent des postes élevés dans le monde et utilisent leur influence pour soutenir les machinations de leur chef, et d’autre part, son propre fils Conrad (Harris Dickinson) est désireux de rechercher l’honneur et la gloire dans la guerre.

The King’s Man: The Beginning – Une critique

Presque 130 minutes Lange Film est d’abord surprenant car il ne suit pas forcément les traces de ses prédécesseurs, mais suit plutôt sa propre voie en termes de style. Bien qu’il fournisse aux fans des deux premières parties de nombreux Informations d’arrière-plan, allusions et œufs de Pâques, mais en même temps il s’éloigne largement de l’approche comique des premières œuvres et s’appuie plutôt sur une bonne partie drame et Critique sociale.

Le prequel relativement long n’a pratiquement aucun dépôts humoristiques et présente comparativement quelques séquences d’actionce qui contraste fortement avec les films de 2014 et 2017. Pourquoi Vaughn a pris cette voie reste discutable, car cela ne donne à « The King’s Man » ni une valeur ajoutée notable, ni cette voie n’a été suivie de manière cohérente.

Au lieu de cela, il y a deux scènes dans lesquelles sa bande sort du schéma choisi et tourne complètement librement. Cela fonctionne dans les deux moments, en raison des précédents, puis immédiatement après prémisse, complètement déplacé et comme s’il y avait des spectateurs deux approches complètement différentes se présenter pour la même histoire.

En dehors de cela, il y a plus d’endroits où vous pouvez utiliser le Pied de biche de la critique négative principalement parce que Vaughn et ses trois co-scénaristes se sont raidis sur deux pierres angulaires essentielles du film… tandis que d’autres aspects ont été criminellement négligés.

D’une part, il y a eu une tentative de Fond de Kingsman de présenter et d’expliquer logiquement et avec beaucoup d’émotion, et d’autre part le désir perceptible qui Bien travailler les chiffres et le rendre crédible.

Ils ont fondamentalement réussi à la fois et en interaction avec le excellent aspect technique du film et de l’action tout aussi divertissante (quoique maigre), une œuvre a définitivement été créée qui devrait plaire à un certain type de cinéphile.

The King’s Man : The Beginning – Quel est le groupe cible ?

La seule question est de savoir à quoi devrait ressembler cette clientèle. Parce que comme déjà mentionné, le Styles de base des trois films à peine ou pas du tout comparés, et l’attention portée aux détails dans tous les autres domaines laisse beaucoup à désirer.

La façon la plus simple de le faire est avec le Antagonistes reconnaître qui agit comme s’il était sans amour et indépendant de l’action réelle coincé dans le film été. Peut-être juste parce que Films d’espionnagequi répondent aux Bond films orienter un approprié Super méchants avoir besoin. Mais il fallait pour le meilleur ou pour le pire être?

Le génie maléfique derrière le rideau n’a pas de personnalité motifs ridicules et son grand dévoilement dans la finale est comme une gifle au visage de n’importe quel cinéphile qui a réellement pris « The King’s Man » au sérieux. Presque tout en lui reste, comme tant d’autres détails dans le film, un casse-tête ennuyeux, à qui Trous de logique Ne vous laissez pas cimenter même avec beaucoup de bonne volonté.

Par

Beaucoup d’allusions, Easter Egss et explications pour les parties 1 et 2

Bonne élaboration de personnage

Très bon jeu d’acteur

Techniquement bien mis en œuvre

Des séquences d’action bien mises en scène

Les inconvénients

Approche dramatique incohérente

méchant pâle, presque hors de propos

Beaucoup de trous logiques et de questions sans réponses

Peu de similitudes avec les prédécesseurs

En bout de ligne ? Un certainement film ambitieuxqui a sans aucun doute des atouts à offrir. Même le douteux approche dramatique pourrait plaire, il n’y arriverait pas parfaitement folies inappropriées interrompu et d’autres domaines du film auraient reçu autant d’amour que cela Service de ventilateur et le Elaboration et représentation des personnages principaux.