The Kingdom : tout ce qu’il faut savoir avant de regarder la série

Ce vendredi 13 août, Netflix ajoutera à son catalogue Le Royaume, une série argentine réalisée et créée par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro. Ce thriller dramatique raconte l’histoire d’Emilio Vázquez Pena, un pasteur qui se présente à la vice-présidence du pays, mais à la fin de la campagne subit la pire tragédie : son colistier est tué. A tel point qu’après le meurtre fatidique, « l’homme de Dieu » se retrouve entre le marteau et l’enclume.







Il y a huit épisodes dans lesquels Le Royaume Il combine drame, mystère, politique, religion et controverse. Mais, avant sa première, de Spoiler nous vous disons cinq curiosités que vous devez connaître pour en savoir plus sur ce produit d’Argentine.

5 curiosités à connaître sur The Kingdom :

1. Les protagonistes :

La série présente l’un des meilleurs castings du pays. En tant que protagoniste, Emilio Vázquez sera Diego Peretti et le casting sera complété par Joaquín Furriel (Rubén), Mercedes Morán (Elena), Chino Darín (Julio), Peter Lanzani (Tadeo), Nancy Dupláa (Roberta) et Vera Spinetta ( Ana ).

Le casting d'El Reino.



2. La mise en scène :

Étant un produit argentin, cette série se déroule exclusivement dans son pays d’origine. De même, la fiction a su marier à la perfection un temple religieux qui est en conjonction avec la maison du pasteur qui possède des vittros spectaculaires.

3. Combien de saisons a-t-il ?

Pour le moment, Netflix n’a confirmé qu’une seule saison. Mais, nous devons également nous rappeler que le service à la demande renouvelle généralement les bandes après les premières semaines de sortie en fonction de leur succès. C’est-à-dire qu’il n’y aura probablement aucune nouvelle d’une nouvelle édition pendant au moins deux semaines.

4. Nombre d’épisodes :

La première partie d’El Reino ne compte que huit épisodes de 50 minutes chacun. Et en eux, la tension augmente, faisant de la série l’une des plus convaincantes de ces derniers temps.

5. Filmer en période de pandémie :

Le 29 janvier 2020, Netflix a confirmé le début du tournage, mais en mars de la même année, ils ont dû suspendre les enregistrements en raison de la pandémie de COVID 19. Cependant, en octobre, ils ont réussi à reprendre le travail en respectant les protocoles : distance, jugulaires , teste à toute l’équipe et garantit la salubrité de tous les lieux.