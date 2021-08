The Kingdom : sa deuxième saison confirmée

Il y a deux semaines, plus précisément le 13 août, Netflix a été lancé avec un produit argentin. Le Royaume, une série de huit chapitres, a permis à la plate-forme d’obtenir un grand succès dans le monde entier. Créée par Claudia Piñeiro et Marcelo Piñeyro, la bande dessinée englobe le drame, le mystère, l’action, la politique et la religion, un mélange qui a déjà été vu à plusieurs reprises dans le domaine de la fiction argentine, mais qui a maintenant une saveur différente.







Les créateurs, à cette occasion, ont utilisé des points qui sortent de l’ordinaire, notamment en raison du moment politique tendu dans le pays. Avec Diego Peretti, Le Royaume c’est devenu une rage puisqu’il couvre des situations bien réelles et a une mise en scène, avec des plans aériens de la ville de Buenos Aires, qui est digne d’admiration. Il est également allé au-delà du parfait lorsqu’il s’agissait de recréer des temples religieux.

A tel point que, avec le bon accueil du public, surtout de ceux qui connaissent exactement la situation argentine, Netflix a décidé de renouveler la bande pour une saison de plus. On ne sait toujours pas combien de chapitres il comportera, mais Le Royaume Il reviendra pour en savoir plus sur l’avenir d’Emilio Vázquez Penna et de sa famille.







« Nos membres ont apprécié Le Royaume et ses personnages incroyables, nous continuerons donc d’explorer cet univers riche et complexe dans une deuxième saison« Annoncé Netflix Amérique latine. Avec cela, l’Argentine se repositionne dans l’industrie après un fort arrêt dû au COVID 19 et la création de Piñeiro devient l’une des rares bandes que la plateforme n’a pas mis longtemps à renouveler.

Il est à noter que, comme pour Qui a tué Sara, le géant du streaming a mis de côté les 28 jours nécessaires pour évaluer l’accueil du public et l’a renouvelé avec seulement deux semaines de diffusion. Mais, on ne sait toujours pas quand le tournage commencera donc, très probablement, la nouvelle édition arrivera à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.