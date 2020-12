« The Kingdom »: Lars von Trier reviendra sur sa série culte 23 ans plus tard

Lars von Trier ce n’est pas un cinéaste dont le travail est facile à réaliser. Grâce à des bandes comme « Un danseur dans la nuit « , « Dogville« , Ou »Mélancolie», Ce réalisateur danois aime se proclamer provocateur, utilisant ses histoires comme un moyen pour piéger et déranger son spectateur.

Cela le mènerait aux extrêmes avec sa dernière cassette « La maison que Jack a construite« , dans laquelle Matt Dillon joue un meurtrier en série qui raconte à un vieil homme apparemment omniscient chacun des crimes qui ont marqué sa vie, tout en discutant à leur tour du sens de la vie, de l’art et de la façon dont il parvient à dissiper la peur de la mort.

Maintenant von Trier a surpris ses partisans et ses détracteurs en annonçant son retour à « Le Royaume», Une production pour la télévision danoise qui a réussi à gagner un certain statut culte et qui, après 23 ans, aura sa troisième saison tant attendue.

La série serait sortie États Unis et dans d’autres parties du monde sous la forme d’un film de cinq heures. Sa scène principale est la salle de neurochirurgie d’un grand hôpital de Copenhague, où se déroule une série d’événements surnaturels, perçus par le personnel des établissements et leurs patients.

Les premiers épisodes seraient sortis en 1994, tandis que le deuxième opus atteindrait le public en 1997. Cette troisième (et dernière) saison débutera le tournage en 2021 et comportera un total de cinq épisodes, qui seront écrits avec Niels Vørse, qui a déjà été un contributeur constant à la filmographie de von Trier.

Le spectacle avait toujours été prévu pour durer trois saisons, mais en raison de la mort d’acteurs centraux comme Ernst-Hugo Järegård et Kirsten Rolffes ils auraient empêché sa réalisation. À travers de Date limite, le réalisateur lancerait un message cryptique sur la nature de cette nouvelle saison.

«Il y a un déséquilibre entre le bien et le mal. La limite a été atteinte, enfin dans le Royaume… mais je ne peux pas témoigner s’il sera facile et exsangue de prendre les sept serrures astrales du monde simultanément avec le sang du médecin ».

« L’exode du royaume« Sera produit à partir de Zentropa, une société fondée par le directeur avec Peter Aalbæk Jensen. Il n’y a pas encore de détail sur le casting qui participera à ces nouveaux épisodes, bien qu’il devrait s’agir d’un mélange de personnages nouveaux et classiques. Les anciens épisodes de la série devraient également être remasterisés.