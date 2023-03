The Kingdom : fin expliquée de la deuxième et dernière saison

Netflix

Netflix a tiré la série The Kingdom après la première de sa deuxième saison. Ce qui est arrivé à la fin?

©NetflixThe Kingdom : fin expliquée de la deuxième et dernière saison.

Le Royaume C’était l’une des séries argentines les plus populaires ces dernières années sur le service de streaming Netflix et à partir du 22 mars, les abonnés pourront profiter de sa deuxième et dernière saison. C’est la création de Marcela Piñeyro et Claudia Piñeiro qui suit l’histoire d’un candidat à la présidence qui est assassiné pendant la campagne électorale et son vice-président se présente aux élections, tandis que ce qui s’est passé fait l’objet d’une enquête.

Dans la deuxième partie du programme, le pasteur Emilio est le président de l’Argentine, mais les choses ne vont pas bien. Loin de baisser les bras, il choisit de passer à autre chose, s’entourant de nouveaux alliés et recrutant même une armée pour imposer la terreur. « Dans cet affrontement implacable entre le bien et le mal, son adversaire est Tadeo, devenu par inadvertance un leader populiste qui ne se soustraira pas à sa mission »Complétez votre synopsis.

+ La fin de Kingdom 2 expliquée

Emilio crée une garde prétorienne et se prépare à un coup d’État dans le pays, mais Rubén et son équipe tentent de les arrêter. De leur côté, Julio, Alejandro et Tadeo présentent les déclarations des victimes de l’actuel président au Congrès et devant les médias. Daniel et ses hommes maîtrisent les prétoriens et empêchent le pasteur de prononcer un discours.

Tadeo prend courage et décide de raconter son horrible expérience, mais avant qu’il ne puisse finir, il est abattu par Daniel. Sa mort aurait pu mettre un point final, mais ce n’est qu’une motivation pour la lutte des victimes. Après avoir résolu certains problèmes, Rubén voit Remigio et est tourmenté par les souvenirs du psychologue qu’il a violé et tué. Compte tenu de cela, Osorio se retrouve dans un hôpital psychiatrique.

Au point culminant de la série, Emilio est contraint de démissionner de son poste de président de l’Argentine et est vu en train de pleurer avec Elena tout en répétant le nom de Jonathan. Ce jeune homme continue de se mobiliser auprès du groupe de victimes que le personnage incarné par Peter Lanzani a lancé. Quant au pays, l’état de siège est déclaré, le congrès entre en crise, la police débarque dans les rues et Tadeo devient un symbole de la contestation.

