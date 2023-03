The Kingdom : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

NETFLIX

La série mettant en vedette Diego Peretti et Peter Lanzani a lancé sa deuxième saison au catalogue. Pourriez-vous revenir avec de nouveaux épisodes sur la plateforme de streaming ?

©NetflixLe Royaume a créé sa saison 2 en streaming.

L’une des séries argentines les plus remarquables de la dernière fois, est revenue à Netflix pour captiver une nouvelle fois les abonnés de la plateforme. Il s’agit de Le Royaumela fiction créée par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro qui figure déjà parmi les plus consultés du catalogue. Et bien qu’il ne soit disponible que depuis quelques heures, de nombreux utilisateurs s’interrogent : aura-t-il une saison 3 ?

Protagonisée par Diego Peretti, cette nouvelle livraison a dans son rôle principal le pasteur Emilio Vázquez Pena. A la fin de la première partie, le candidat à la présidence argentine était parti en favori après l’assassinat de son partenaire de campagne. De cette façon, le chef religieux devient le nouveau chef. Cependant, les choses ne vont pas très bien.

« Loin de baisser les bras, Emilio choisit de passer à autre chose, s’entourant de nouveaux alliés et recrutant même une armée pour imposer la terreur.», explique le synopsis officiel de Netflix. Et il ajoute : « Dans cet affrontement implacable entre le bien et le mal, son adversaire est Tadeo, devenu par inadvertance un leader populiste qui ne se soustraira pas à sa mission.”.

Le thriller politique présente donc une bataille entre le bien et le mal. Dans les premiers rôles, aux côtés de Diego Peretti, se démarquer Peter Lanzani, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín et Nancy Dupláa. De même, ils contribuent par leurs actions Vera Spinetta, Sofía Gala, Victoria Almeida, Alfonso Tort, Patricio Aramburu, Nicolás García Hume et Santiago Korovsky.

+ The Kingdom : aura-t-il une troisième saison sur Netflix ?

La deuxième saison de Le Royaume il a réussi à être parmi les tendances de Netflix rapidement. Mais, malgré le fait qu’une grande partie des utilisateurs s’attendent à un nouvel épisode, la plateforme de streaming a confirmé que là-bas. Les nouveaux épisodes, qui comportaient des ajouts tels que Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo, Florencia Raggi, ont signifié le finale de la série argentine en service d’abonnement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?