« The Kingdom » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Le Royaume », Série Netflix argentine avec Diego Peretti, Chino Darín et Nancy Dupláa, il n’a été créé que le 22 mars 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming et les fans de productions argentines demandent déjà un troisième volet.

Dans les huit premiers épisodes du thriller dramatique créé par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro, un chef religieux assume la candidature présidentielle de l’Argentine après un meurtre, tandis que l’accusation cherche à découvrir la vérité.

Alors que dans le nouvel épisode de « Le Royaume», deux ans après l’arrivée d’Emilio Vázquez Pena au pouvoir, les intrigues politiques et les troubles sociaux atteignent leur niveau maximum. Mais il y a encore une lueur d’espoir. Ensuite, y aura t’il une saison 3 ?

« THE KINGDOM », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Depuis que le nouveau lot d’épisodes a été confirmé, Netflix a annoncé que ce serait le dernier de la série qui présente également des performances de Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán.

Malgré que « Le Royaume” a réussi à figurer parmi les productions les plus populaires du géant du streaming et les fans attendent plus d’épisodes, l’histoire du pasteur ambitieux devenu président de l’Argentine et la lutte de ceux qui aspiraient à la paix ont pris fin après six derniers chapitres.

A la fin de la deuxième saisonqui comprend des acteurs tels que Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo et Florencia Raggi, Emilio prévoit de prendre le contrôle du Congrès, Tadeo risque tout pour sa cause et Osorio cherche un as dans sa manche .

Tadeo doit faire un grand sacrifice pour démasquer Emilio, qui, avec sa femme, se retrouve complètement seul. De son côté, les fantômes de Rubén finissent par le rattraper et l’emmènent dans une clinique psychiatrique.

Rubén Osorio perd la tête à la fin de la saison 2 de la série argentine « El reino » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « THE KINGDOM » ?

La saison 2 de « The Kingdom » est disponible sur Netflix à partir du 22 mars 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.