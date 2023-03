The Kingdom: à quelle heure la saison 2 commence sur Netflix

Netflix

La deuxième et dernière saison de Le Royaume est prêt à être diffusé sur Netflix. Sachez à quelle heure.

©NetflixDiego Peretti et Mercedes Morán

En août 2021, Netflix a lancé un nouveau produit Made in Argentina. Il s’agit de Le Royaume, un thriller socio-politique qui est devenu un reflet dur de la réalité argentine. Créée par Claudia Piñeiro et Marcelo Piñeyro, cette production de seulement huit épisodes a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

En fait, il est arrivé à un tel point que Le Royaume C’était l’une des rares séries Netflix qui a été renouvelée quelques semaines seulement après sa sortie. Autrement dit, cette bande aura une deuxième saison, qui sera présentée en première ce mercredi 22 mars. Dans six nouveaux épisodes la fin définitive de cette histoire sera connue.

Il convient de noter qu’il a déjà été confirmé par la production que Le Royaume Il se terminera dans sa deuxième saison. Pourtant, les fans veulent déjà tout savoir sur la suite de cette intrigue qui a beaucoup fait parler d’elle lors de sa première édition. Aussi, cette fois, ce sera beaucoup plus dramatique après la fin abrupte de la première partie.

D’ailleurs, cela est révélé par son synopsis officiel, qui stipule : « Le pasteur Emilio est enfin président de l’Argentine mais les choses ne vont pas bien. Loin de se retirer, Emilio va plus loin, ajoutant de nouveaux alliés et même sa propre armée, avec laquelle il mettra en place un régime de terreur pour reprendre le contrôle du pays et sa popularité. Dans un combat sans merci entre le bien et le mal, son antagoniste sera Tadeo, qui sans le chercher devient un leader populaire et n’échappera pas à la mission qui lui est assignée.

À quelle heure sort The Kingdom 2 ?

Nul doute que l’intrigue sera très révélatrice sur la fin de ce thriller. Cependant, non seulement il reste deux jours avant son lancement, mais il faudra également patienter quelques heures. Ceci est dû au fait nouveaux épisodes de Le Royaume Ils n’arriveront sur Netflix que le 22 mars à 5h du matin.

