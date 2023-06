The King Woman est-il basé sur une HISTOIRE VRAIE ? : Nous vous disons la vérité

Dille&Kamille Fraise&hibiscus, biologique, mélange fruité, boîte métal 75 g

Ce thé aux fruits à base de fleurs d'hibiscus, de fraise et d'églantier et délicieusement rafraîchissant, un mélange qui convient aussi pour la réalisation de thé glacé : préparez dans ce cas un thé bien corsé et ajoutez, à souhait et avant qu'il ne refroidisse, une cuillère à café de miel. Le thé est conditionné dans une boîte de rangement pratique et empilable. Ainsi, le goût et l'arôme sont préservés de manière optimale. À offrir ou pour se faire plaisir ! Contenu de la boîte : 75 g de thé aux fruits en vrac 100 % biologique Thé numéro 68 1 1/2 cuillère à café suffit pour 1 tasse Faire chauffer de l'eauà 100 ºC et laisser infuser 5 à 7 minutes Ingrédients : pomme, églantier, raisin, hibiscus (9,5 %), tranches de banane (banane, huile de coco, sucre de canne, miel), arôme naturel, coco, réglisse, fraise (2,9 %), ananas. d'origine biologique. Contient de la réglisse. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent éviter une consommation excessive.