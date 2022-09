The King : similitudes et différences entre la série Netflix et la vraie vie de Vicente Fernández

Netflix

La série centrée sur le musicien mexicain connu sous le nom de « Chente » a été créée mercredi.

©IMDBLe roi, Vicente Fernández.

En 24 épisodes, Netflix a voulu raconter l’histoire d’un des musiciens les plus importants du Mexique : Vicente Fernández. Tout comme il y a quelques années, il avait fait des merveilles avec la vie de Luis Miguel dans une série qui fait fureur en Amérique latine, il cherche désormais à faire de même avec cette production centrée sur cet artiste populairement connu sous le nom de Chenté. Le spectacle a atterri sur la plateforme de diffusion numéro 1 ce mercredi 14 septembre.

Vicente Fernándezégalement connu sous le nom de le « Roi de la ranchera », est décédé en décembre de l’année dernière à Guadalajara, le même endroit où il est né plus de 80 ans plus tôt. Pour Mexique, devait perdre une icône de sa musique et un ambassadeur de sa culture, chargé de porter ses accords et ses couplets aux quatre coins du monde. Maintenant, main dans la main avec cette série intitulée Le roi, Vicente Fernándezson héritage continuera de croître.

Si vous vous demandez combien de choses qui ont été montrées dans la série sont vraies et combien sont le produit de la fiction, vous êtes au bon endroit. Comme c’est souvent le cas avec ce type d’histoire, de nombreux fragments sont modifiés ou omis à des fins dramatiques. De plus, il faut tenir compte du fait qu’il existe parfois des obstacles juridiques qui font que les noms doivent changer ou que certaines personnes ne peuvent pas faire partie de l’histoire.

Comment était la vraie vie de Vicente Fernández

Vicente Fernández Il a commencé dans le monde de la musique à un très jeune âge. Son père travaillait dans les champs tandis que sa mère était femme au foyer et c’est elle qui l’emmenait au cinéma, là où sa passion pour le divertissement a commencé à grandir. Mais à l’âge de 8 ans, l’élément qui allait changer sa vie arriverait : une guitare qui lui serait offerte et avec elle il commencerait à entrer dans le monde du folklore mexicain.

À peine six ans plus tard, Vicente Fernández Il gagnait déjà sa vie en chantant lors d’événements tels que des mariages et des dîners, mais ce n’est qu’à son arrivée à l’émission de radio Tapatio du lever du soleil qui a réussi à gagner en popularité localement. Avec ce premier pas franchi, il continue de grandir et à 21 ans il a son premier récital en tant que professionnel, dans une émission télévisée intitulée La calandre musicale. À 25 ans, il s’installe dans la capitale mexicaine pour franchir le pas dont il a besoin. Pendant un temps, il lui a été difficile de grandir dans l’ombre du chanteur Javier Solís. Cependant, lorsqu’il mourut d’une opération qui avait mal tourné, Chenté Il occupait une place d’où il ne descendait jamais.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂