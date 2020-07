The King of Fighters: Awaken, nouveau film d’animation de la franchise, sort la bande-annonce

Le roi des combattants: réveillez-vous, le nouveau film d’animation de la franchise créé par SNK, a sorti sa première bande-annonce laissant tous ses fans en vouloir plus.

Ce nouvel aperçu nous permet de voir un peu de l’animation que ce nouveau film aura, ainsi que deux de nos personnages préférés de toute la saga; Iori Yagami et Kyo Kusanagi, mais l’un d’eux a une fin inattendue après son combat contre le méchant Léopold Goenitz, le boss final de Le roi des combattants 96 ′. Cette bande-annonce n’est disponible qu’en mandarin, mais elle a déjà été sous-titrée en anglais grâce à la chaîne Banden sur Youtube.

Nous vous laissons avec le premier regard sur Le roi des combattants: réveillez-vous pour que vous puissiez en profiter.

Ce nouveau long métrage d’animation est produit par Joy Pictures, Original Force et iDragon Creative Studio, ce dernier était responsable de la création de la série animée The King of Fighters: Destiny qui présente un art assez similaire.

Jusqu’au moment d’écrire cette nouvelle, ce film a accepté de sortir d’ici 2022 en Chine et on ne sait pas si elle atteindra plus de régions du monde.

Qu’avez-vous pensé de cette première bande-annonce du nouveau film le roi des combattants?

***

