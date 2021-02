The Killer: le nouveau film de David Fincher pour Netflix

Après le succès de Mank, David Fincher il prépare déjà son deuxième projet pour Netflix. Le portail d’information américain, Deadline, a assuré que le réalisateur travaille déjà sur une adaptation de Le tueur.

Le film s’inspirera du roman graphique du même nom d’Alexis Nolent. Fincher dirigera le film tandis qu’Andrew Kevin Walker sera en charge de l’adaptation du scénario. En outre, la rumeur dit que Michael Fassbender sera le protagoniste de la fiction.

Michael Fassbender est un acteur principalement connu pour avoir représenté Magneto dans les nouveaux films X-Men, et pourrait même avoir une participation dans la série originale de Disney Plus, WandaVision. Aussi, tout au long de sa carrière a été nominé pour 2 Oscars pour 12 Years a Slavery en 2013 et pour Steve Jobs en 2015.

Dans The Killer, Fassbender jouerait un meurtrier de sang-froid qui commence à avoir une dépression psychologique dans un monde sans boussole morale. Cependant, pour le moment, Netflix n’a pas confirmé sa participation à la production.

David Fincher a récemment travaillé avec Netflix depuis le président du réalisateur de Mank, le film nominé pour 6 Golden Globes, dont les catégories Meilleur film dramatique et Meilleur réalisateur.







En revanche, David Fincher remporte de grands succès dans sa cinématographie. Il est principalement connu pour ses deux films nominés aux Oscars: L’étrange histoire de Benjamin Button en 2009 et Social Network en 2011.

David Fincher et Andrew Kevin Walker ont déjà travaillé ensemble sur le film acclamé Seven, également connu sous le nom de Deadly Sins. Le film avec Brad Pitt, Morgan Freeman et Kevin Spacey a été réalisé par Fincher à partir d’un scénario original de Walker.