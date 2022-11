The Kardashians Saison 2 Episode 11 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de The Kardashians. Les fans de cette série attendent ce prochain épisode très tôt. Maintenant, après avoir remarqué la curiosité des fans, nous sommes là pour vous tous avec un guide séparé pour vous tous. Si vous voulez également connaître toutes ces choses, ne vous inquiétez pas maintenant que vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de The Kardashians. Vous y trouverez également de nombreuses autres informations importantes telles que Comment regarder cette série, les détails de la distribution et de nombreuses autres mises à jour. Sans perdre de temps, informons-nous de toutes les mises à jour.

Il s’agit d’une série de télé-réalité américaine et le premier épisode est sorti le 14 avril 2022. Après sa sortie, cette série est plus appréciée des habitants de différentes régions et les fans adorent vraiment cette émission. Le nom de ses sociétés de production est Kardashian Jenner Productions.

Dans cette série, vous pourrez voir les sœurs Kourtney, Kim et Khloé Kardashian et leurs demi-sœurs, Kendall et Kylie Jenner, et leur mère, Kris Jenner. C’est la principale raison pour laquelle les gens adorent cette émission et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de The Kardashians. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 des Kardashian

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de The Kardashians Saison 2 Episode 11. Dans la saison 2, il n’y aura que 10 épisodes et il n’y aura aucun épisode dans la saison 2. pour le prochain épisode, vous devrez attendre la prochaine saison de cette série. Selon les informations officielles actuellement une troisième saison est en production. Si nous recevons des détails concernant sa date de sortie, nous vous en informerons sur cette page dès que possible.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de la deuxième saison de cette série.

J’ai quelque chose à te dire…

Prada vous!

La vie peut changer en un rien de temps

Nous sommes faits pour ça

Une nuit à Miami

Vous n’avez aucune idée à quel point c’est emblématique !

Quoi de plus américain que Marilyn Monroe ?

Je n’ai jamais pensé que je verrais le jour

C’est rencontré lundi !

Voici Paris

Détails du casting

Voici maintenant la liste des acteurs de cette émission.

Kris Jenner

Kim Kardashian

Kourtney Kardashian

Khloe kardashian

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Travis Barker

Scott Disick

Tristan Thompson

Comment regarder cette série ?

Si vous êtes prêt à regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Hulu et c’est la plateforme officielle de cette série. Ici, vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents à tout moment et de n’importe où. La viabilité de cela dépendra également de votre région.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de The Kardashians dans différents pays, les plateformes pour diffuser cette série, ses spoilers, les distributions principales et bien plus encore. Si vous avez des questions sur la date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de The Kardashians, vous pouvez commenter ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

