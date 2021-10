The Kardashians: les fans ne peuvent pas comprendre à quel point Tori Spelling ressemble à Khloé Kardashian maintenant

Les Kardashian sont connus pour leur drame, leur sens des affaires et leur apparence d’un autre monde. Khloé Kardashian en particulier a été sévèrement critiquée pour son apparence pour avoir apparemment arboré un nouveau visage chaque fois qu’elle publie une photo. Bien que la troisième-née Kardashian ait affirmé que son apparence était principalement due au maquillage, les fans pensent qu’ils savent mieux que de la laisser les tromper.

Et dernièrement, il semble que la spéculation se soit étendue à d’autres célébrités qui pourraient ou non essayer de refléter le look des Kardashian. Tori Spelling a récemment publié une photo d’elle sur laquelle les fans ont fait une double prise.

Khloé Kardashian a admis avoir fait du travail

Khloé Kardashian dans « The Late Late Show With James Corden », diffusé le 27 septembre 2021 | Terence Patrick/CBS via Getty Images

Lorsque L’incroyable Famille Kardashian créées en 2007, les Kardashian ressemblaient à toutes les familles apparentées. Cependant, à mesure que la série gagnait en popularité, leur apparence changeait. Bientôt, les téléspectateurs ont commencé à spéculer qu’un bon chirurgien était derrière les caractéristiques impeccables des Kardashian.

Alors que les rumeurs continuaient de tourbillonner, les sœurs ont continué à nier être passées sous le couteau. Certains ont même affirmé que leur visage et leur corps étaient entièrement naturels et qu’ils n’utilisaient de maquillage que pour manipuler leurs traits. Après des années à refuser toute intervention esthétique, Khloé Kardashian a finalement été honnête.

La star de télé-réalité a insisté sur le fait que bien que les gens prétendent qu’elle avait un travail de nez, elle ne l’a pas fait. Elle a précisé qu’elle avait reçu du « Botox ou des produits de remplissage », ce qui a engourdi tout son visage, la rendant incapable de faire des expressions faciales.

La mondaine a déclaré qu’elle devait « tout dissoudre » parce qu’elle « avait l’air folle ».

En 2020, Kardashian a fait ses débuts avec un visage apparemment nouveau qui avait à nouveau eu des observateurs qui se demandaient si elle était passée sous le couteau ou si elle avait vraiment l’air aussi magnifique.

Sur la photo en question, publiée sur son Instagram, Kardashian arbore des mèches blondes sales, un nez étroit et une peau parfaitement bronzée. La photo a recueilli plus de 5 millions de likes, et les fans se sont extasiés sur sa beauté. Cependant, certains commentateurs se sont demandé si elle avait fait plus de travail.

Les gens ont affirmé que Kardashian avait eu un nouveau visage, alimentant plus de rumeurs sur la star de télé-réalité subissant une chirurgie plastique. D’autres ont fait valoir qu’elle aurait peut-être utilisé Photoshop pour l’aider à ressembler à cela.

Puis Les fans ont remarqué une étrange similitude entre Tori Spelling et Khloé Kardashian

Spelling a eu quelques années assez difficiles avec la détérioration de son mariage et de ses finances. Quoi qu’il en soit, la star a toujours l’air magnifique. Récemment, l’acteur a posté sur Instagram une photo d’elle avec une amie en combinaisons en jean assorties.

À première vue, le cliché du jumelage des deux amis est magnifique et digne de ce nom. Mais vous seriez pardonné de penser que Spelling a posté une photo de Kardashian. Cependant, en y regardant de plus près, vous vous rendez compte que la femme sur la photo est l’orthographe.

Celebitchy a supposé que Spelling avait du Botox, des charges et une augmentation mammaire, la faisant ressembler à Khloé Kardashian. C’est encore plus étrange étant donné que Kardashian portait un look similaire sur l’une de ses photos Instagram, ce qui incite beaucoup à penser que Spelling a planifié sa photo en hommage à la star de télé-réalité.

Que pense Spelling de la chirurgie esthétique ?

Les célébrités veulent avoir l’air impeccable et les Kardashian ont toujours insisté sur le fait qu’elles avaient de bonnes compétences en maquillage pour atteindre la perfection. L’orthographe semble avoir lu un livre similaire car la star a récemment déclaré que son nouveau look était dû au contouring.

Cependant, dans le passé, elle a admis s’être fait refaire le nez et les seins. Mais « ça y est » en ce qui concerne la chirurgie plastique.

L’orthographe a également attribué son éclat récent à un régime de soins de la peau qui lui donne une apparence jeune. Pourtant, les observateurs ne sont pas d’accord avec les chirurgiens plasticiens qui se penchent sur le sujet pour détailler le travail que l’orthographe a peut-être fait.

EN RELATION: Khloé Kardashian dit qu’elle utilise un brillant à lèvres pour des lèvres plus pulpeuses, mais les fans lui reprochent des remplisseurs de lèvres massifs