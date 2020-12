«  The Jeffersons  »: Isabel Sanford n’a pas été initialement impressionnée par Sherman Hemsley

Les Jefferson était une émission de télévision qui a duré 11 saisons, et après toutes ces années, les acteurs ont eu des relations très étroites. Après tout, travailler à proximité pendant des heures est un excellent moyen pour quiconque de nouer des amitiés, et c’est exactement ce que les acteurs et actrices de l’une de nos émissions préférées de tous les temps ont fait.

Isabel Sanford, qui a incarné Louise «Weezy» Jefferson, et Sherman Hemsley, l’acteur qui a incarné l’emblématique George Jefferson, étaient sans aucun doute de bons amis hors champ. Quand ils étaient à l’écran, ils avaient une alchimie que personne ne pouvait nier, ce qui en faisait les acteurs parfaits pour jouer le couple titulaire de la sitcom toujours populaire.

Sanford et Hemsley ont si bien travaillé ensemble que presque personne ne pouvait imaginer quelqu’un d’autre dans les rôles de George et Louise Jefferson. Cependant, ce n’était pas vraiment si bon au début. Apparemment, Isabel Sanford n’a tout simplement pas été initialement impressionnée par sa co-star, Sherman Hemsley.

De quoi parle « The Jeffersons »?

Isabel Sanford dans le rôle de Louise Jefferson avec son mari à l’antenne, Sherman Hemsley dans le rôle de George Jefferson dans The Jeffersons. | Archives de photos CBS

Des millions de fans ont profité des rediffusions de Les Jefferson depuis le milieu des années 1980, mais pour ceux qui ne l’ont pas vu, de quoi s’agit-il? Eh bien, George, propriétaire d’une chaîne de magasins de nettoyage à sec, vit dans le Queens, New York, avec sa femme, sa mère au foyer, Louise, et leur fils, Lionel.

Ils sont un groupe apparenté, voisins des Bunkers, les personnages de Tous dans la famille, dont le spectacle était un spin-off. Selon TV Guide, George est un mari et un père qui travaillent dur.

Bien qu’il ait une personnalité un peu arrogante, ses efforts finissent par porter ses fruits lorsqu’il est capable de déménager sa famille dans un immeuble de grande hauteur et exclusif dans l’Upper East Side de Manhattan. Là-bas, ils vivent une vie assez somptueuse, ont de grands amis et continuent de prospérer dans le secteur du nettoyage à sec.

George et Louise Jefferson sont devenus extrêmement populaires

Il y a tellement de couples dans les sitcoms télévisés, mais George et Louise Jefferson sont devenus l’un des plus populaires de l’histoire récente. Était-ce parce qu’ils formaient un couple typique qui appréciait les relations avec la famille et les amis, ou parce qu’ils nous rappelaient tellement nous-mêmes avec leurs croyances et leur solide éthique de travail?

C’est peut-être un peu des deux, et selon MeTV, George et Louise étaient deux des acteurs les plus appréciés de la télévision.

Au fil des ans, leur popularité a explosé, des millions de personnes se connectant chaque semaine pour voir ce que faisaient la famille Jefferson et leurs amis. En fait, le couple est devenu si aimé qu’ils ont continué à travailler ensemble en tant que couple à la télévision et sur des publicités longtemps après Les Jefferson s’est terminé.

Isabel Sanford n’a pas été initialement impressionnée par Sherman Hemsley

Ils s’entendaient si bien et jouaient parfaitement le rôle du mari et de la femme, c’est pourquoi il est si surprenant que Sanford n’ait pas été impressionné par Hemsley au début. MentalFloss rapporte que Sanford avait déjà décroché le rôle de Louise quand on lui a dit un jour qu’il y avait un acteur qui rencontrait le réalisateur, comme on lui a demandé de le lui montrer au bureau.

Quand elle a vu Hemsley, qui était petit à seulement 135 livres, elle a pensé qu’elle pouvait «l’écraser comme un insecte» et qu’ils ne pouvaient pas jouer un couple marié. Même ainsi, Hemsley a remporté le rôle de George Jefferson, et personne n’a jamais regardé en arrière.

Les deux acteurs ont très bien travaillé l’un avec l’autre, prouvant que l’impression initiale de Sanford sur Hemsley était tout à fait fausse. C’est merveilleux que tout a fonctionné pour le mieux et que les acteurs aient pu créer un spectacle aussi mémorable.