«  The Jeffersons  »: Isabel Sanford a été contrainte d’accepter le rôle de Louise dans le spin-off

Les Jefferson est une sitcom télévisée emblématique et a la particularité d’être l’une des sitcoms les plus anciennes avec une distribution à prédominance noire. Il a fonctionné sur CBS pendant 253 épisodes de 1975 à 1985.

Très peu de gens se souviennent que c’était une retombée de Tous dans la famille et reste l’une des retombées les plus réussies de tous les temps. C’était une émission de télévision révolutionnaire qui aurait probablement du mal à être diffusée aujourd’hui.

La famille Jefferson était étroitement liée à Tous dans la famille dès le début. Lionel Jefferson (Mike Evans) était sur le premier épisode de Tous dans la famille, et Louise «Weezy» Jefferson (Isabel Sanford) a été régulièrement présenté comme un voisin des Bunkers et un ami proche d’Edith Bunker (Jean Stapleton).

Comme elle avait déjà un travail d’actrice stable, Sanford n’était pas impatiente de quitter la série, en particulier pour figurer dans une série de remplacement de mi-saison avec un pourcentage élevé d’échecs. Comment Sanford a-t-il été amené à faire Les Jefferson, et comment le spectacle s’est-il comparé à Tous dans la famille?

‘Les Jefferson’ avait un casting d’ensemble

Les personnages principaux de Les Jefferson étaient George Jefferson (Sherman Hemsley), son épouse Louise «Weezy» Jefferson (Sanford), leur fils Lionel (joué par Mike Evans et Damon Evans pendant la course), leur femme de chambre Florence Johnston (Marla Gibbs), le voisin britannique farfelu Harry Bentley (Paul Benedict) et les meilleurs amis de Louise, Tom et Helen Willis (Franklin Cover et Roxie Roker). L’intrigue principale impliquait George, qui dirigeait une entreprise de nettoyage à sec prospère, et ses interactions avec ses amis et sa famille.

Tout comme Edith était la douce et adorable matriarche par rapport à l’antagoniste Archie Bunker (Carroll O’Connor), Weezy joue un contrepoint similaire à George. Cependant, Weezy avait plus d’un avantage pour elle, et Sanford la dépeint comme plus intelligente que Edith un peu stupide. George et Weezy étaient également plus combatifs que Archie et Edith, Weezy donnant aussi bien qu’elle en avait. Mais il s’est avéré que Sanford n’était pas impatient de jouer dans la nouvelle série, alors comment en a-t-elle été discutée?

Comment Isabel Sanford a-t-elle été convaincue de faire «The Jeffersons»?

Même aujourd’hui, les remplaçants de mi-saison ne sont pas connus pour être un succès, et Sanford était actrice depuis longtemps. Elle a déjà eu un rôle réussi dans Tous dans la famille.

Partir pour rejoindre une série non testée était tout simplement un risque trop important. Selon Mental Floss, elle devait être reculée dans un coin. La directrice de casting Jane Murray a expliqué à Sanford qu’ils allaient de l’avant avec Les Jefferson avec ou sans elle. Si elle refusait de le faire, ils refondraient le rôle. Réalisant qu’elle perdrait le rôle dans Tous dans la famille, de toute façon, elle a accepté de jouer le rôle.

Isabel Sanford a-t-elle regretté sa décision?

Elle ne l’a jamais regretté; bien au contraire: les Jefferson (11 saisons) ont fini par courir plus longtemps que All in the Family (neuf saisons). Aussi, selon MeTV: «Pour son rôle de Louise, Sanford est devenue la première femme noire à remporter l’Emmy de la meilleure actrice principale dans une série comique. Elle n’était que la deuxième actrice noire américaine à remporter un Primetime Emmy Award. »

Selon IMDb, elle a également été nominée pour beaucoup d’autres et en 2004 a reçu une étoile sur le Walk of Fame.

Peu d’acteurs ont la chance de participer à une série à succès, encore moins deux. Si Sanford n’avait pas été soutenue dans le coin et avait parlé de faire un remplacement risqué en milieu de saison, elle n’aurait peut-être pas été aussi récompensée. Dans l’état actuel des choses, Weezy Jefferson est l’un des personnages noirs les plus emblématiques à avoir jamais figuré dans une sitcom, et Sanford est l’une des actrices de télévision les plus appréciées de tous les temps.