« The Irregular » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

La première saison de « Les irréguliers« ( » The Irregulars « dans sa langue d’origine) a laissé plusieurs histoires inachevées, par conséquent, un deuxième volet serait nécessaire pour donner une clôture appropriée à l’histoire inspirée par les personnages légendaires de Sir Arthur Conan Doyle.

Mais jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série qui rassemble un groupe de jeunes résolvant des mystères pour le docteur Watson et Sherlock Holmes.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et en fonction de cela décide de renouveler ou d’annuler un projet.

Léopold épousera-t-il une autre femme et oubliera-t-il Bea? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «LES IRRÉGULARES»?

Dans le dernier épisode de « Les irréguliers», Les protagonistes battent Linen Man et empêchent l’esprit de Bea et la mère de Jessie, Alice, de transformer la Terre en purgatoire permanent. De plus, Sherlock retrouve sa femme aimante et Leo décide de commencer une nouvelle vie avec une femme qu’il connaît à peine, laissant Watson et Bea dévastés.

Par conséquent, probablement dans un nouveau lot d’épisodes de « Les irréguliers»Watson continuera à travailler avec le groupe de jeunes protagonistes même s’il ne les manipulera plus comme avant.

Aussi, qu’arrivera-t-il à Sherlock et Alicia? Reviendront-ils dans le monde des vivants? Est-ce que Bea et Jessie essaieront de récupérer leurs parents? Watson abandonnera-t-il vraiment Holmes? Sherlock avec Alice est-il au purgatoire ou était-il piégé dans une autre dimension? Léopold épousera-t-il la femme que sa mère lui a imposée ou trouvera-t-il un moyen de rentrer à Bea? Qu’arrivera-t-il à Billy? Et entre Jessie et Spike?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « THE IRREGULARES »

La deuxième saison de « Les irréguliers»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Los Irregulares »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LOS IRREGULARES 2 »

Ce sont les acteurs qui pourraient revenir dans une deuxième saison de la série de Netflix.

Henry Lloyd-Hughes comme Sherlock Holmes

Royce Pierreson comme Dr Watson

Clarke Peters comme Linen Man

Thaddea Graham comme Bea

Darci Shaw comme Jessie

Jojo Macari comme Billy

McKell David comme Spike

Harrison Osterfield comme Léopold

Aidan McArdle comme Lestrade

QUAND LA SAISON 2 DE «LOS IRREGULARES» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Les irréguliers« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à la mi-2022.