« The Irregular » aura la saison 2 sur Netflix?

« L’irrégulier » (« Les Irréguliers » dans sa langue d’origine) est une série de Netflix créé par l’écrivain nominé aux Oscars Tom Bidwell (« Watership Down »), qui raconte l’histoire d’un groupe de personnes « irrégulières » qui enquêtent sur des crimes surnaturels pour le Dr Watson et son partenaire Sherlock Holmes.

La fiction basée sur le monde créé Sir Arthur Conan Doyle et ses personnages les plus légendaires met en vedette Henry Lloyd-Hughes (Sherlock Holmes), Royce Pierreson (Dr Watson), Clarke Peters (Linen Man), Thaddea Graham (Bea), Darci Shaw ( Jessie), Jojo Macari (Billy), McKell David (Spike) et Harrison Osterfield (Leopold).

L’écrivain Tom Bidwell a décrit «Irrégulier« Comme » le projet de mes rêves et ma plus ancienne idée « . Le tournage des huit premiers épisodes a eu lieu à Liverpool à la fin de 2019 et au début de 2020, en utilisant divers endroits de la ville, notamment le plateau de St George, la palmeraie de Sefton Park et Falkner Street dans le quartier géorgien.

Cependant, le tournage a été interrompu en janvier 2020 en raison d’un membre de la distribution blessé sur le plateau d’Ormond Street à Liverpool et en raison de la pandémie de coronavirus, il a donc repris en août 2020.

La première saison de « Irrégulier« Première en Netflix seulement le vendredi 26 mars 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

« LES IRRÉGULIERS » ONT-ILS LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série qui rassemble un groupe de jeunes au service des personnages légendaires de Sir Arthur Conan Doyle.

Cependant, apparemment dans le dernier chapitre de « IrrégulierLà où Bea et son équipe vont dans la clandestinité et vivent une terreur indicible lors de la mission risquée de localiser la faille, la série de Tom Bidwell connaîtra probablement une deuxième saison.

Dans le dernier épisode, les protagonistes battent Linen Man et empêchent l’esprit de Bea et la mère de Jessie, Alice, de transformer la Terre en purgatoire permanent. De plus, Sherlock retrouve sa femme aimante et Leo décide de commencer une nouvelle vie avec une femme qu’il connaît à peine, laissant Watson et Bea dévastés.

Par conséquent, probablement dans un nouveau lot d’épisodes de « Irrégulier« Watson continuera à travailler avec le groupe de jeunes protagonistes bien qu’il ne les manipulera plus comme avant.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et en fonction de cela, décider de renouveler ou d’annuler un projet.

Que se passera-t-il dans une deuxième saison de « Los Irregulares »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «LOS IRREGULARES» SERA-T-ELLE LANCÉE?

Oui Netflix renouveler « Irrégulier«Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes sortent à la mi-2022.