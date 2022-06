The Iron Claw: Zac Efron jouera dans le film A24 basé sur la famille Von Erich de Pro Wrestling

Un nouveau film axé sur la lutte professionnelle est en préparation avec Zac Efron attaché à la star dans le rôle principal. Par date limite, le film s’appelle La griffe de fer et est basé sur l’histoire des Von Erichs, l’une des familles les plus célèbres de l’histoire de la lutte professionnelle, particulièrement célébrée dans la région du Texas. Écrit et réalisé par Sean Durkin, le film est en préparation chez A24 qui produira le long métrage aux côtés de Tessa Ross, Derrin Schlesinger et Harrison Huffman.

Les détails complets de l’intrigue n’ont pas été révélés et on ne sait pas qui Efron jouera dans le film, bien qu’il semble probable qu’il jouerait l’un des lutteurs professionnels de la famille Von Erich. The Iron Claw suit « l’ascension et la chute de la famille Von Erich, une dynastie de lutteurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 1960 à nos jours ». Le titre du film vient d’une prise de lutte de marque que la famille, dirigée par le patriarche Fritz Von Erich, appliquerait aux adversaires sur le ring.

FILM VIDÉO DU JOUR

Zac Efron sort tout juste de ses rôles dans les films Or et Allume feu. L’acteur devrait également apparaître dans le drame de guerre à venir La plus grande course de bière de tous les temps du réalisateur Peter Farrelly, qui met également en vedette Russell Crowe et Bill Murray. Il a également été récemment annoncé qu’Efron ferait partie de la distribution d’ensemble pour une prochaine comédie romantique Netflix qui met également en vedette Nicole Kidman et Jeff King. ​​​​​​​Ce film est actuellement sans titre et n’a pas de date de sortie.

L’histoire de la famille Von Erich est un conte tragique

Il existe de nombreux récits tragiques de l’industrie de la lutte professionnelle, mais l’histoire de la famille Von Erich se démarque certainement. Le patriarche Fritz Von Erich, dont les enfants suivront ses traces en devenant des lutteurs professionnels sous le nom de Von Erich, finira par survivre à cinq de ses six enfants. Il a perdu son premier fils, Jack, alors qu’il n’avait que six ans à cause d’une électrocution anormale. Son fils David mourra plus tard d’une entérite alors qu’il n’avait que 25 ans en 1984. Au cours des années suivantes, Fritz perdrait trois autres enfants par suicide. En 1987, son fils Mike a intentionnellement fait une overdose à l’âge de 23 ans, suivi de ses fils Chris, 21 ans, et Kerry, 33 ans, tous deux décédés de blessures par balle auto-infligées, respectivement en 1991 et 1993.





Des six frères et sœurs, seul Kevin Von Erich est encore vivant, aujourd’hui âgé de 65 ans. Il avait déjà raconté l’histoire de sa famille dans les docu-séries Vice Côté Obscur de l’Anneau. Officiellement, Von Erich a pris sa retraite de la lutte en 1995, bien qu’il fasse des apparitions sporadiques dans l’entreprise au fil des ans sur la programmation de la WWE. Von Erich avait même brièvement quitté sa retraite en 2017 pour participer à un match par équipe, faisant équipe avec ses fils, Ross et Marshall, pour vaincre leurs adversaires. L’héritage perdure.

La griffe de fer n’a pas encore de date de sortie officielle.