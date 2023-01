The Inheritance : fin expliquée du film de Lily Collins sur Netflix

Lily Collins C’est une star incontestée de Netflix puisqu’elle contient plusieurs productions au catalogue de la plateforme. Et maintenant un nouveau a été ajouté : Hérédité. Ce film, même si Ce n’est pas original du géant du streaming, y est disponible depuis le 24 janvier. Malgré le fait que quelques jours se sont écoulés depuis son lancement, il est déjà devenu une grande rage.

Ceci est dû au fait Hérédité C’est une combinaison de drame, de mystère et d’action. Un thriller iconique où Lily Collins joue Lauren Monroeun procureur du district de Manhattan qui, après avoir perdu son père, Archer Monroe, reçoit une somme d’argent ridicule par rapport à, disons, son jeune frère.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, son père lui a également laissé une enveloppe secrète avec une vidéo où Monroe avoue à sa fille qu’il y a un secret qui doit être emporté dans la tombe caché dans un bunker souterrain sur la propriété familiale. Sans aucun doute un mystère captivant du début à la fin, qui a laissé de nombreuses intrigues.

À partir de là, les spoilers commencent, donc si vous n’avez pas vu le film, je vous recommande de ne pas continuer à lire.

Que signifie la fin de The Inheritance ?

à la fin de Hérédité Et après avoir découvert l’homme que son père a retenu prisonnier dans le bunker pendant 30 ans, Lauren décide de se débarrasser de Morgan Warner, mais elle le menace d’abord de ne pas revenir hanter sa famille. C’est pourquoi il lui trouve une nouvelle identité, lui donne de l’argent et l’emmène dans son avion. Après cela, il rentre chez lui et c’est là qu’il découvre que Morgan s’appelle en fait Carson et c’est un homme très dangereux..

Alors il n’hésite pas à aller le chercher à l’héliport, mais il n’y trouve que l’avocat de sa famille décédé. Après cela, il se rend chez lui, mais il n’y a aucune trace de sa mère là-bas, alors il s’échappe vers le bunker où Catherine Monroe est inconsciente. Lorsque vous essayez de l’aider, Carson apparaît en éteignant les lumières de l’endroit, dont il a beaucoup de connaissances et peut se déplacer sans problème pour frapper le protagoniste.

Une fois qu’il parvient à enchaîner Lauren, Carson la réveille pour lui dire la vérité. Il a drogué sa mère et l’a abusée alors, pour se venger, Archer l’a emmené au bunker et l’a retenu captif pendant 30 ans. Compte tenu de cela et après avoir entendu qu’il était celui qui a tué son père, Lauren parvient à blesser Carson qui, au milieu de la confrontation, révèle qu’il est son vrai père. A ce moment sa mère, Catherine, lui prend l’arme et le tue..

Après avoir réussi à s’échapper du bunker, ils décident tous les deux d’arroser l’endroit d’essence pour y mettre le feu et ne laisser aucune trace du captif de Carson. Mais en même temps on découvre que Archer connaissait la véritable identité de Lauren et lui a donc laissé ce problème..

