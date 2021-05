« The Ingalls Family », la série qui a fait connaître Jason Bateman

KARTELL set de 4 assiettes à dessert JELLIES FAMILY (Vert - Technopolymère thermoplastique transparent)

Une ligne articulée d'assiettes, plateaux, verres, bols et carafes réalisée dans un brillant PMMA coloré et transparent. La particularité de la ligne est donnée par le fait que chaque modèle présente un motif différent de claire inspiration naturaliste et organique qui se réfère aux moules qui existaient autrefois dans les cuisines pour faire les gelées, et souligne la temporalité, et également la variété qui marque chaque passage de la première à la dernière portée. Les couleurs transparentes tenues, délicates et assemblable permettent de créer des tables bigarrées: créative et originale ou plus classique et unicolore. Les superpositions des assiettes et les assemblages des couleurs créent un ensemble fantaisiste mais discret, créatif et sophistiqué en même temps. Dimensions: Ø 21,5 cmH 1,7 cm