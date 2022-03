The Impossible Game revient sur Google Play : téléchargez dès maintenant l’un des jeux les plus addictifs et les plus compliqués

La suite de The Impossible Game arrive douze ans plus tard sur le Google Play Store. C’est très compliqué, oserez-vous jouer ?

L’un des jeux les plus mythiques de l’histoire d’Android retourner sur google play. Ce n’est pas n’importe quel jeu, mais l’un des plus compliqués, tous les utilisateurs ne sont pas en mesure de le surmonter. Nous parlons de la suite du jeu impossiblequi arrive sur l’App Store douze ans plus tard.

Le jeu impossible 2 représente un véritable renouveau, avec de nouveaux paliers, nouvelle mécanique de jeu et une musique qui vous emmènera complètement dans l’intrigue. Aussi, vous pouvez rivaliser avec d’autres joueurs en ligne et même concevoir vos propres niveaux de jeu. Nous connaissons toutes les fonctionnalités de The Impossible Game, ci-dessous.

The Impossible Game 2, le plus compliqué de l’histoire d’Android

The Impossible Game 2 est, comme son nom l’indique, la suite de The Impossible Game. Douze ans plus tard vient ce renouveau de ce qui est considéré comme l’un des jeux Android les plus complexes. Tu peux Télécharge le maintenant gratuitement depuis Google Play.

Pendant les matchs, vous devrez contrôler un petit cube jaune marcher sur une plate-forme plein d’obstacles et saute dans le vide. Vous devez toucher l’écran pour faire avancer le cube sans tomber dans le vide, sur l’une des plateformes à pics ou en collision avec les obstacles. Pour ce faire, le cube devra s’appuyer sur des plates-formes fixes et autres mobiles.

The Impossible Game 2 arrive avec plus de 20 niveaux de difficultéchacune plus compliquée. De plus, vous pouvez également créer vos propres niveaux en utilisant les différents éléments disponibles dans le jeu. D’autre part, il y a le mode multijoueurqui vous permettra d’affronter des joueurs d’autres parties du monde, donc le défi sera encore plus compliqué.

Le jeu met également des armes à votre disposition, vous pouvez donc tirer sur les obstacles pour les tuer et faciliter la progression. Il y a quatre mondes disponibles, chacun basé sur un thème différent. Joue également un rôle important bande sonorece qui permet à l’utilisateur de profiter d’une expérience plus immersive.

The Impossible Game 2 est une bonne alternative pour passer un bon moment et démontrer vos compétences dans un jeu compliqué, surtout quand vous affrontez 60 autres joueurs en mode multijoueur. En outre, n’a pas d’annoncesde sorte que vous ne serez pas dérangé par les publicités pendant que vous jouez.

