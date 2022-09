The Imperfects Episode 11 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se posent actuellement des questions sur la date de sortie de The Imperfects Episode 11. Cette série est regardée dans de nombreuses régions et en raison de ce nombre massif de personnes attendent son prochain épisode. Pour obtenir toutes les informations possibles sur cette série, les fans ont cherché partout sur Internet. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous essaierons de répondre à toutes vos questions concernant la date de sortie de The Imperfects Episode 11. Comme où regarder cette série, la liste des épisodes de cette saison en cours, les informations sur la distribution et bien plus encore. Nous ne vous recommanderons donc ici que de lire cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de science-fiction en streaming et cette série a été créée par Dennis Heaton et Shelley Eriksen. Son premier épisode est sorti le 8 septembre 2022. Vous pouvez facilement remarquer qu’il s’agit d’une toute nouvelle série, mais après toutes ces choses, cette série est regardée dans différentes régions et en très peu de temps, elle a réussi à obtenir beaucoup de popularité. .

L’histoire de cette série tournera autour d’Abbi, Juan et Tilda et tous se transformeront en quelque sorte en monstres à cause de la thérapie génique. Après cela, tous les trois décident de traquer le scientifique responsable de leur transformation. Comme vous pouvez le voir, c’est une série assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de The Imperfects Episode 11. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 11 des imparfaits

Maintenant, enfin, nous allons révéler la date de sortie de The Imperfects Episode 11. Dans la première saison, il n’y a que 10 épisodes, pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison. Tous les épisodes de la saison 1 sont sortis le 8 septembre 2022. Donc, si vous ne les avez pas regardés jusqu’à présent, allez d’abord regarder tous les épisodes sortis. S’il y aura une mise à jour sur la prochaine saison de la série, nous vous informerons de tous les détails ici.

Où diffuser les imparfaits ?

Si vous voulez vraiment diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la seule plateforme officielle pour cette émission. Si vous voulez regarder cette série ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Il existe de nombreuses autres séries et films que vous pouvez diffuser ici à tout moment si vous avez un abonnement.

Liste des épisodes

Voici la liste de tous les épisodes de la série.

Les enfants de Sarkov

Doug des morts

Massacre de l’entrepôt de Portland

Un de nous

Zoe doit être détruite

De peur que tu ne deviennes un monstre

Guérir tout

Le diable vous savez

Tous les monstres attaquent

Détruire tous les monstres

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Italia Ricci comme Dr Sydney Burke

Morgan Taylor Campbell comme Tilda Weber

Rhianna Jagpal comme Abbi Singh

Iñaki Godoy comme Juan Ruiz

Rhys Nicholson comme Dr Alex Sarkov

Celina Martin comme Hannah Moore

Kyra Zagorsky comme Isabel Finch

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Imperfects Episode 11, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Imperfects Episode 11 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

