The Idol, série HBO : quelle est son intrigue et son casting complet

Le créateur de la série populaire et à succès »Euphoria », Sam Levinsonapportera une nouvelle série pour HBO plus tard cette année intitulée »The Idol », où abel tesfayemieux connu sous le nom de The Weeknd, et prie fahim participer en tant que co-créateurs. L’histoire est centrée sur un gourou de l’entraide qui est également un chef de secte développant une relation avec une fille qui essaie de devenir une idole de la pop.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été donnée, HBO a confirmé que la série sera diffusée cette année, avec une date provisoire pour la saison d’automne. Comme dans »Euphoria », A24 produit l’émission en collaboration avec Bron Creative, Little Lamb et HBO. Amy Seimetz devait initialement réaliser les six épisodes, bien qu’elle ait abandonné plus tôt cette année en raison de différences créatives. Levinson est intervenu pour diriger la série une fois que Seimetz a démissionné.

Complot de l’idole

» The Idol » aura une relation étroite avec le monde de l’industrie musicale, la série se concentrant sur la relation compliquée du leader avec l’idole montante de la pop. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, The Weeknd incarnera le chef culte avec Lily Rose Depp donner vie à la fille qui veut prospérer dans le monde de la musique.

Bien qu’il y ait toujours une certaine inquiétude lorsque les musiciens/chanteurs sautent de la scène à la série ou au film, »The Weeknd » est déjà apparu dans un petit rôle en face d’Adam Sandler dans »Uncut Gems », en plus d’avoir participé dans certaines séries animées telles que »The Simpsons » et »American Dad ».

Casting complet de L’Idole

Abel Tesfaye et Lily Rose-Depp seront les vedettes de »The Idol », qui mettra en vedette de grands acteurs et des personnalités pop telles que Troie Sivan, Debby Ryan, Rachel Sennott, Steve Zisis Oui Mélanie Liburd. De même, les fans du groupe K-pop Black Pink pourront voir la participation de Jennie, qui participera à la série dans un rôle encore inconnu. « J’ai trouvé le scénario très intrigant, alors je voulais faire partie de la série », a déclaré le chanteur à propos de « The Idol ». « Je me sens très excité. Je vais travailler dur, alors s’il vous plaît, regardez-moi avec tendresse. »

le vice-président Francesca Orsi a parlé de son expérience et de ses réflexions sur la nouvelle grosse production : « Quand les multitalents Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson nous ont apporté ‘The Idol’, il était clair que sa vision subversive et révélatrice du culte du film l’industrie, la musique ne ressemblait à rien de ce que HBO avait fait auparavant. »

Il reste à attendre pour avoir plus d’informations sur »The Idol », qui devrait également atteindre la plateforme de streaming hbo max.