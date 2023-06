The Idol : quelle est votre ressemblance avec Euphoria ?

Le succès de Euphorie créer un précédent dans HBO Max. Et c’est que la série mettant en vedette zendaya est devenu un classique sur la plateforme de streaming discutée dans le monde entier. Dans le but de reproduire ce phénomène, son créateur sam levinson a présenté une nouvelle fiction intitulée l’idoledont la première a eu lieu il y a quelques heures avec Lily-Rose Depp et The Weeknd à la tête.

La production lancée en 2019 s’est démarqué en suivant un groupe d’adolescents qui traversent des thématiques telles que l’amour, l’amitié, les traumatismes, les réseaux sociaux, la sexualité et la recherche de leur identité dans un monde instable. La vérité est que le bon développement de ses personnages a permis à la série de se démarquer à la fois dans les cérémonies de remise des prix et dans l’accueil du public.

À première vue, l’idole et Euphorie Ils semblent n’avoir rien en commun. C’est que ce nouveau pari avec la fille de Johnny Depp et le chanteur Abel Tesfaye, laisse l’adolescence de côté pour se concentrer sur l’industrie musicale. Son protagoniste est Jocelyn, une artiste qui a fait une dépression nerveuse qui lui a fait perdre le sens de sa carrière. Tout en essayant de reprendre sa place de plus grande pop star américaine, elle se lie avec Tedros, un propriétaire de boîte de nuit.

+ HBO Max : les similitudes entre Euphoria et The Idol

Euphorie et l’idole ils ont présenté certaines similitudes, en plus d’avoir l’esprit de Sam Levinson derrière eux. Et c’est que bien que le personnage de Jocelyn semble être un adulte, la vérité est qu’elle est une jeune femme qui fait également face traumatismes comme la mort de sa mère, le recherche d’identité tout en retraçant sa carrière musicale et les poids des réseaux sociaux.

La sexualité et les excès ils jouent également un rôle fondamental dans les deux fictions. Dans le premier épisode de la série avec The Weeknd, des scènes risquées ont été incluses, notamment la fuite de photos intimes de son protagoniste. La drogue est également présente dans les deux projets : alors que dans Euphorie un groupe d’étudiants de la classe inférieure s’occupe de leurs dépendances, dans ce cas le groupe riche voit également sa réalité affectée par la consommation de substances.

