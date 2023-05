The Idol fait ses débuts avec un score abyssal chez Rotten Tomatoes

Les critiques ne sont pas impressionnés par la série HBO L’idole. Créé par Abel « The Weeknd » Tesfaye aux côtés de Reza Fahim et Sam Levinson, L’idole met en vedette Tesfaye en tant que leader culte qui sert d’intérêt amoureux à une idole pop montante jouée par Lily-Rose Depp. L’histoire reprend avec le personnage de Depp en plein effondrement avec sa carrière dans une spirale descendante, mettant les événements en mouvement pour qu’une relation compliquée se forme entre elle et le gourou de l’entraide qui dirige son propre culte des temps modernes.





Les deux premiers épisodes de la série projetés au Festival de Cannes 2023 pour la première mondiale de L’idole. Cela vient avant la première de la série sur HBO le 4 juin. Les premières critiques des critiques qui arrivent ont abouti à L’idole faisant ses débuts avec un score très faible de 9% à Rotten Tomatoes, déclarant que l’émission était « pourrie » et de loin. Bien sûr, le nombre fluctuera probablement un peu au fur et à mesure que de nouvelles critiques arriveront, mais avec un premier score aussi bas, il y a de fortes chances que la série reste bien dans la fourchette pourrie. Il sera intéressant de voir quel sera le score d’audience le mois prochain lors de la sortie de la série, mais ce n’est certainement pas une série que les critiques recommandent.

« Méchant, brutal, [feels] beaucoup plus longtemps qu’il ne l’est, et bien, bien pire que ce à quoi vous vous attendiez », écrit David Fear de Rolling Stone dans sa critique, clairement sans coup férir.

« Dans L’idolele style de la substance à travers est tout aussi bidon, sans inspiration et manipulateur que les machinations de l’industrie musicale dans lesquelles Jocelyn est piégé », a également déclaré le critique Rory Doherty de Paste Magazine.

De nombreux critiques soulignent l’abondance de contenu sexuel dans la série, la plupart convenant que cela ne fait rien pour augmenter la qualité de l’émission. La nature de ces scènes a également plusieurs critiques critiquant L’idole pour avoir glorifié la « culture du viol » avec ce qui a été décrit comme du « porno de torture ».

« Nous réalisons que le sex-appeal est absent dans The Idol, malgré toute la beauté de Depp. Au lieu de cela, cela ressemble plus à du porno sordide et torturé », comme le dit Jo-Ann Titmarsh du London Evening Standard.

Et Thérèse Lacson de Collider trouve tout cela plutôt ennuyeux, écrivant: « Ce que Levinson perçoit comme provocateur et subversif est plutôt décevant. Comment un spectacle avec autant de nudité, de sexe et d’érotisme peut-il être si fade? »

Les mauvaises critiques empêcheront-elles un renouvellement de saison pour The Idol?

Les mauvaises critiques ne sont jamais une bonne chose, mais pour ceux qui aiment la série malgré tout, tout espoir n’est pas perdu pour une deuxième saison. Alors que Velma était une émission qui a été assaillie de mauvaises critiques, il y a encore des rapports selon lesquels elle obtiendra une deuxième saison parce que le nombre de téléspectateurs était si élevé. Peut-être que si suffisamment de gens se connectent pour L’idole, il sera reconduit malgré le score de Rotten Tomatoes. Pour ce que ça vaut, L’idole‘s Da’Vine Joy Randolph est convaincu que la saison 2 arrive.

« Absolument, je reviendrais pour la saison 2 », a-t-elle déclaré à Deadline. « Je ne dis pas que c’est officiel, je dis juste qu’il y a tout un monde vaste dans lequel cela peut se développer. »

L’idole sera diffusé sur HBO le 4 juin 2023.