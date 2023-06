The Idol Blasted for Mocking Intimacy Coordinators de HBO : « Je me suis senti trahi »

Basé sur une scène présentée dans le premier épisode de la nouvelle série de HBO L’idole, les coordonnateurs de l’intimité crient au scandale. En 2018, HBO est entrée dans l’histoire en employant le tout premier coordinateur de l’intimité sur une production majeure, embauchant Alicia Rodis pour ce travail avec la série télévisée Le diable. Cela a suivi de nombreux artistes qui ont déclaré à quel point ils étaient très mal à l’aise de filmer des scènes de nu ou d’intimité pour des productions cinématographiques et télévisuelles, notamment Emilia Clarke avec la populaire série HBO. Game of Thrones. L’idée derrière l’embauche d’un coordinateur de l’intimité est de s’assurer que tous les participants restent à l’aise pendant le tournage de ce genre de scènes et que personne ne se sente sous pression ou autrement exploité.

Les coordinateurs d’intimité sont depuis devenus monnaie courante dans les productions cinématographiques et télévisuelles, et l’un d’eux a été présenté dans une scène du pilote pour L’idole. Joué par Scott Turner Schofield, le coordinateur de l’intimité est intervenu lors d’une séance photo lorsque la pop star Jocelyn (Lily-Rose Depp) déshabillé. Cela a agacé Jocelyn, qui voulait montrer son corps, seulement pour se faire dire qu’elle ne pouvait pas « dans la structure générale des droits de l’homme de tout cela ». En fin de compte, le manager de Jocelyn (Hank Azaria) pousse le coordinateur dans un placard et paie 5 000 € à un inconnu pour s’assurer qu’il ne parte qu’après la séance photo.

« Pour être honnête, j’ai eu une réaction très viscérale. J’étais consterné », coordonnatrice de l’intimité Marci Liroff (Ville haute, De zéro, C’est nous) a raconté à Variety la scène. «Je ne suis pas le seul dans ce cas, en ce qui concerne mes communautés de coordonnateurs d’intimité: nous considérons HBO comme notre maison fidèle, pour ainsi dire, parce que leur travail avec Alicia Rodis était si bon qu’ils ont rendu obligatoire que tous les projets sur HBO [featuring sexually intimate scenes] doit embaucher un coordonnateur de l’intimité. Il a établi une norme, et de nombreux autres streamers et réseaux ont suivi. Je me suis donc sentie vraiment trahie qu’ils se moquent de nous et du travail. Ils nous utilisaient comme cible de la blague.

Cela ne veut pas dire que Liroff ne comprend pas comment certains réalisateurs ou interprètes peuvent ne pas les vouloir là-bas. En pensant à certains des « rejets » réels qu’elle a reçus, Liroff souligne comment la scène de L’idole sert en fait de représentation quelque peu réaliste de la façon dont les personnes dans sa position sont parfois traitées sur les plateaux.

« J’ai été dans certaines situations où il y a beaucoup de réticence de la part d’un réalisateur ou d’un producteur qui ne comprend pas très bien ce que nous apportons à un plateau », explique Liroff. « Notre position est très similaire à celle d’un coordinateur de cascades, et vous n’auriez jamais faire certaines des choses que [has been done to me] à un coordinateur de cascades. Alors je me suis assis avec et j’ai réalisé que c’était en fait une représentation très précise – bien qu’exacerbée et extrême – de certains des refoulements fous que j’ai vécus.

L’idole génère la controverse

Alors que Liroff n’apprécie pas L’idole se moquant de sa profession, elle donne du crédit là où c’est dû. Elle n’est pas d’accord avec l’idée que Depp est exploitée avec son rôle dans la série et ne pense pas que la jeune actrice soit exploitée dans cette situation particulière.

« Les gens parlent de l’exploitation de Lily-Rose Depp, mais j’ai aussi regardé et lu plusieurs interviews d’elle, et ce qui est très clair pour moi, c’est qu’elle est d’accord à 1 000% avec ça », dit Liroff. n’est pas une jeune actrice impuissante qui vient d’Amérique centrale, qui se présente à Hollywood et dont on profite complètement.

Cependant, Liroff souligne également comment ces types de scènes affectent les autres sur le plateau et pas seulement les interprètes impliqués. Des efforts sont faits pour s’assurer que tout le monde est à l’aise sur le plateau lors du tournage de ces scènes, et il y a des choses importantes à considérer qui sont parfois négligées.

« L’équipe a besoin d’être informée de ce qu’elle va vivre ce jour-là », déclare Liroff. « Ils ont besoin de savoir s’ils voient, par exemple, une scène de viol très violente. Une scène très sensible peut déclencher, non seulement pour les interprètes, mais pour les personnes qui la regardent sous 10 angles différents… c’est l’équipe qui donne son consentement général pour en être témoin.

Liroff a conclu: «Ce travail est très nuancé et complexe. C’est très difficile d’expliquer, en une seule scène, ce que nous faisons. Et cette scène nous a utilisés comme cible d’une blague, à la fin de la journée.

L’idole lance de nouveaux épisodes dimanche soir à 21 h HE sur HBO et Max, avec des épisodes passés en streaming sur Max.