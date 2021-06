The Ice Road Review : le Big Rig de Liam Neeson livre les produits de l’action glacée

Les camionneurs long-courriers courent à la rescousse dans un thriller pour cols bleus bourré d’action. La route de glace suit la réponse effrénée à l’effondrement d’une mine au plus profond de la toundra canadienne. Liam Neeson arrive sur Netflix en tant que camionneur récemment licencié qui s’est enrôlé pour la conduite dangereuse. La route de glace a son lot de clichés, mais aussi des surprises avec plusieurs rebondissements inattendus. La tension reste tendue tout au long de la perspective qui passe des mineurs piégés à la route gelée.

L’histoire commence dans une mine de diamants près du cercle arctique au Canada. René Lampard (Holt McCallany) va sous terre pour vérifier les lectures de méthane dans le tunnel six. Alors qu’il réprimande les mineurs pour les procédures de sécurité laxistes, une poche de méthane explose et piège vingt-six hommes sous des tonnes de gravats. Mining Executive George Sickle (Matt McCoy) voit l’explosion depuis son bureau. L’entreprise lance des opérations de sauvetage, mais ne peut pas atteindre les mineurs. Ils ont trente heures avant que leur oxygène ne s’épuise.

Dans le Dakota du Nord, Goldenrod (Laurence Fishburne) a un plan Je vous salue Marie pour sauver les mineurs. L’équipement de sauvetage est trop lourd pour être transporté jusqu’à la mine. Il peut diriger une équipe de trois gros appareils de forage à travers la dangereuse glace canadienne. Chaque camion pèserait vingt-cinq tonnes, une entreprise extrêmement risquée dans des endroits où les lacs gelés n’auraient que quelques centimètres d’épaisseur.

Mike McCann (Liam Neeson) et son frère cérébrolésé, Gurty (Marcus Thomas), viennent d’être licenciés pour s’être battus. Goldenrod enrôle les McCann et un camionneur indien cri rebelle, Tantoo (Amber Midthunder), dont le frère (Martin Sensmeier) est l’un des mineurs piégés. Avec Varnay (Benjamin Walker), l’actuaire des assurances de l’entreprise, ils font équipe sur les plates-formes et le moteur vers la mine. Ils découvrent bientôt que le temps n’est pas leur seul adversaire.

Le film a plusieurs intrigues secondaires simultanées. Dont certains sont un peu exagérés. Je vais me concentrer sur les frères McCann comme étant les plus problématiques. Gurty souffre d’aphasie, un trouble de la parole et de l’expression, dû à ses blessures en tant que soldat en Irak. Mike doit déchiffrer la communication de son frère et le défendre des intimidateurs. C’est la base émotionnelle de l’intrigue, mais cela devient franchement artificiel. Gurty ne supporte pas d’être méchant avec ses collègues. Mais peut frapper les méchants au corps à corps pour combattre ; en conduisant un camion. C’est un long tronçon qui n’a vraiment aucun sens.

La route de glace cloue l’action de la grande plate-forme. Vous obtiendrez votre semi à la pelle ici. Scénariste/réalisateur Jonathan Hensleigh (Tuer l’Irlandais, Le punisseur) maintient les camions à l’avant et au centre en tout temps. Les seize roues se battent contre les intempéries, les terrains extrêmes et les assauts féroces de voyous impitoyables. Les combats sur les plates-formes, alors qu’ils patinent sur les packs de glace, offrent des sensations légitimes. Le film a un problème avec les effets CGI irréalistes. Les tempêtes de neige et les avalanches semblent informatisées. Cela dit, le CGI n’enlève rien à la portée globale de l’action. Les scènes de camions sont belles et c’est l’aspect le plus important du film.

J’ai aimé voir Liam Neeson dans ce rôle de changement de rythme. Il ne tire pas un seul coup ou n’abat pas d’antagonistes avec des arts martiaux experts. Neeson s’en sort avec le héros granuleux de la classe ouvrière. La route de glace est un film d’action divertissant et une publicité de deux heures pour les camions Kenworth. Le film est produit par Code Entertainment, ShivHans Pictures et Envision Media Arts. Il sera présenté en première mondiale le 25 juin sur Netflix.

