The Hurt Locker obtient un SteelBook Blu-ray 4K avec du contenu bonus

Treize ans après sa première mondiale au Festival international du film de Venise en 2008, The Hurt Locker obtient maintenant un tout nouveau SteelBook Blu-ray 4K le mois prochain. Le film abordait les réactions émotionnelles et psychologiques au stress du combat des soldats américains pendant la guerre en Irak. La toute nouvelle version Blu-ray SteelBook 4K pour The Hurt Locker vient de Lionsgate et Best Buy. Vous pouvez consulter le premier aperçu officiel du SteelBook pour le film primé ci-dessous.







The Hurt Locker est un thriller de guerre américain de 2008 écrit par Mark Boal. Réalisé par Kathryn Bigelow, lauréate d’un Oscar (2012, Meilleur film, Zéro sombre trente), le film acclamé par la critique THE HURT LOCKER présente Jeremy Renner, nominé aux Oscars (2010, Meilleur acteur dans un second rôle, La ville), Anthony Mackie (Captain America : guerre civile, Avengers : Fin de partie, la série télévisée « Altered Carbon »), Brian Geraghty (Le gardien, Voyage en avion, « Chicago PD » de la télévision, Guy Pearce, lauréat du Primetime Emmy Award (2011, Meilleur acteur de soutien dans une mini-série ou un film, « Mildred Pierce » de la télévision), nominé aux Oscars Ralph Fiennes (1996, Meilleur acteur, Le patient anglais), et Evangeline Lily, nominée aux Golden Globes (2007, Meilleure actrice de télévision – Série dramatique, TV « Lost »). The Hurt Locker a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Venise en 2008 avant sa sortie aux États-Unis le 26 juin 2009.

Le film a été acclamé presque universellement par la critique, qui a salué la mise en scène de Kathryn Bigelow, la performance, l’écriture, le montage et les séquences d’action de Jeremy Renner. The Hurt Locker a été nominé pour neuf Oscars et en a remporté six, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. C’était aussi le premier des deux gagnants du meilleur film à avoir été réalisé par une femme (le second était Pays nomade), et Kathryn Bigelow est l’une des deux seules femmes à remporter le prix du meilleur réalisateur (l’autre étant Chloe Zhao pour Pays nomade). En 2020, le film a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès comme étant « culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif ».

Le synopsis officiel de The Hurt Locker se lit comme suit : « Après la mort de leur sergent d’état-major très respecté en Irak, le sergent JT Sanborn et le spécialiste Owen Eldridge trouvent leur unité de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) aux prises avec un chef d’équipe très différent. Le sergent d’état-major William James est un preneur de risques invétéré qui semble prospérer dans la guerre, mais on ne peut nier son don pour désamorcer les bombes. Le film a été tourné en Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière irakienne, pour atteindre l’objectif d’authenticité de Kathryn Bigelow. Des réfugiés irakiens ont également été utilisés pour les figurants et les acteurs ont travaillé dans la chaleur intense du Moyen-Orient.





Avec de toutes nouvelles illustrations d’Olivia Barrett, The Hurt Locker sera disponible sur 4K Ultra HD SteelBook chez Best Buy au prix de détail suggéré de 27,99 €. La nouvelle version de Steelbook comprendra également plusieurs fonctionnalités spéciales, telles que: des commentaires audio avec la réalisatrice Kathryn Bigelow et l’écrivain Mark Boal, des images des coulisses et une galerie d’images. Les ventes aux États-Unis pour la sortie originale du DVD et du Blu-ray du film en 2010 ont atteint 30 millions de dollars. The Hurt Locker Les versions 4K et Blu-ray seront disponibles le 22 février 2022, exclusivement chez Best Buy.

VIDÉO EXCLUSIVE : Interviews des acteurs et de l’équipe de Hurt Locker Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty et la réalisatrice Kathryn Bigelow discutent du thriller le plus intense de l’été.

